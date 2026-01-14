Pareigūnai aiškinasi, kas išviliojo pinigus

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK), lapkričio 12 d. apie 11.20 val. į nukentėjusiosios namus atėjusi moteris, prisistačiusi sūnaus pažįstama ir teigdama, kad jam reikalinga skubi operacija, apgaulės būdu išviliojo 1000 eurų. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo moterį, galinčią turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojų, atpažįstančių šią moterį, žinančių jos buvimo vietą ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 646 949 952 arba el. paštu [email protected].
Už sukčiavimą gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
