Vyrai, jūsų ieško policija

2025-12-19 12:55 diena.lt inf.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis ir neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.

 

Vilniaus apskr. VPK nuotr.

Kaip teigiama, tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuoti vyrai, galimai padarę šią nusikalstamą veiką.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinusius nuotraukoje užfiksuotus vyrus susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Simona Tetianec, tel. +370 672 20847, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112.

