Alytaus policijos pareigūnai turi klausimų šiems jaunuoliams

2026-01-08 17:50 diena.lt inf.

Alytaus apskrities policijos pareigūnai atlieka administracinę teiseną dėl smulkios vagystės.

Kaip teigiama, Alytuje, Naujoji gatvėje esančiame prekybos centre, buvo pasisavinta prekių už beveik 30 eurų. 

Nuotraukoje matomi asmenys gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Piliečius, žinančius ar atpažinusius užfiksuotus jaunuolius bei galinčius nurodyti jų anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Deivydą Pašukonį tel. +370 700 65729, mob. tel. +370 614 79364, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

