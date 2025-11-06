Kauno policija tiria vagystę iš parduotuvės ir turi klausimų šiam vyrui

Kaip teigiama, liepos 19 d. apie 19 val. Kaune, Tilžės gatvėje, iš parduotuvės pavogtos prekės. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komi-sariato pareigūnus telefonu +370 700 60 680 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
