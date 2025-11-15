Pareigūnai apie sudėtingą paiešką: kai kažkas naktį klaidžioja vienas, neįmanoma pasiduoti

Mūsų profesija įpareigoja neprarasti vilties net sudėtingiausiomis akimirkomis.
Paieškos sąlygos buvo sudėtingos. Aplink – plačios laukų teritorijos, šalia – patvinusi, srauni Šušvės upė. Į paiešką nedelsiant įsitraukė penki policijos ekipažai, kinologas su tarnybiniu šunimi, buvo pasitelktas dronas su termovizoriumi. Dėl tamsaus paros meto ir upės būklės Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narai paieškų vandenyje naktį vykdyti negalėjo, tačiau su jais buvo suderinta, kad švintant paieškos bus tęsiamos ir jų pajėgomis. Tačiau apie 1.15 val. policijos pareigūnai, naudodami droną su termovizoriumi, nušienautame rapsų lauke aptiko sušalusią, bet sąmoningą senolę. Pastaroji buvo perduota medikams.
„Būti pareigūnu reiškia prisiimti atsakomybę už kiekvieną gyventoją. Kai žinai, kad kažkas naktį klaidžioja vienas, tiesiog neįmanoma pasiduoti,“ – sako paieškoje dalyvavę pareigūnai, kurie, pastebėję garbaus amžiaus moterį, ne tik kvietėsi pastiprinimą, bet ir nedelsiant apgaubė ją šiluma – atiduodami savo striukę. „Mūsų profesija įpareigoja neprarasti vilties net sudėtingiausiomis akimirkomis. Todėl šią naktį buvome pasiruošę ieškoti tol, kol senolė bus rasta“, – sako jie.
