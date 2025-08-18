 Tiksinti bomba kelyje: verta padėkoti pilietiškiems gyventojams

Kauno pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, rugpjūčio 11-17 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (KET). Per savaitę pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 938 greičio viršijimo atvejus.

Šį kartą savaitės lakstūnas užfiksuotas rugpjūčio 12 d. apie 15.55 val. Automobilis BMW, vairuojamas vyro (gim. 1987 m.), Kauno r., kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė, kur maksimalus greitis siekia 90 km/val., skriejo 177 km/val. greičiu. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

Šiek tiek anksčiau, savaitės pradžioje, rugpjūčio 11 d. apie 15.50 val. Kaune, Savanorių pr., policijos pareigūnai, reaguodami į pranešimą, sustabdė automobilį „Toyota“. Bendraujant su vairuotoju (gim. 1973 m.), nuo jo sklido stiprus alkoholio kvapas, vyras teigė, jog alkoholį vartojo prieš 4 valandas. Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,90 prom. Be to, paaiškėjo, jog vyras neturi teisės vairuoti transporto priemonę.

Praėjusią savaitę pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Kauno, Kėdainių ir Jonavos rajonuose patikrino daugiau nei 7,8 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinta aštuoniolika neblaivių vairuotojų (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,08 iki 2,30 prom.).

Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones. Rugpjūčio 15 d. apie 17.20 val. Kėdainių r., kelyje Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai, dviratį vairavo neblaivus vyras (gim. 1961 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,13 prom.

Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė ir devynioliką vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės.

