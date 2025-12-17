Pareigūnų rankose – dar vienas kontrabandininkas

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, pažeisdamas nustatytą tvarką, vyras neteisėtai laikė akcizais apmokestinamas prekes – tabako gaminius, kurie nebuvo paženklinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintais specialiais ženklais – banderolėmis, taip pat tabako gaminius, paženklintus Baltarusijos Respublikos akcizo banderolėmis. Bendra neteisėtai laikytų tabako gaminių vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, siekia daugiau nei 10 300 eurų ir viršija 150 MGL dydžio sumą.
Gruodžio 16 d. Kauno r., Samylų sen., Laumėnų k., atliktos kratos metu pareigūnai rado ir paėmė beveik 2 200 pakelių įvairių cigarečių. Dalis šių cigarečių buvo visai be banderolių, kita dalis – paženklinta Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kontrabandos. Už šią nusikalstamą veiką įstatymas numato baudą arba laisvės atėmimą iki ketverių metų.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.
