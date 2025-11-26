Baltarusis į Lietuvą gabeno didelį, įtariama, Latvijoje falsifikuotų rūkalų krovinį

Antradienį vakare VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai magistraliniame kelyje Ryga–Pasvalys–Panevėžys ties Talačkonių kaimu (Pasvalio r.) sustabdė patikrinti krovininį mikroautobusą „Fiat Ducato“. Panevėžio link, įtariama, iš Latvijos važiavusį automobilį su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 45-erių Baltarusijos pilietis, turintis Lenkijos vizą.
Mikroautobuse pasieniečiai aptiko 65 dėžes, kuriose buvo 32 500 pakelių cigarečių „Winston Blue“, „Marlboro Gold“ ir „Marlboro Line Blue“ be akcizo ženklų. Tokio krovinio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, yra 168 675 eurai.
Įvykio metu vairuotojui dėl šoktelėjusio kraujospūdžio pasieniečiai iškvietė greitąją pagalbą. Medicinos darbuotojams greitai pavyko stabilizuoti užsieniečio sveikatos būklę.
Tuomet pasieniečiai cigaretes, automobilį ir jį vairavusį užsienietį sulaikė. Įtariama, kad šie rūkalai yra falsifikuoti.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų.
Baltarusijos pilietį VSAT pareigūnai uždarė į areštinę. Trečiadienį tyrimui vadovaujantis prokuroras kreipsis į teismą, prašydamas užsieniečiui skirti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą 3 mėnesiams.
Šiemet pasieniečiai jau sulaikė 4 mln. 116 tūkst. 125 pakelius į Lietuvą gabentų kontrabandinių cigarečių. Tai yra 3 kartus daugiau nei per visus 2024 m., kai pasieniečiai užkirto kelią į neteisėtą apyvartą patekti 1 mln. 386 tūkst. 714 pakelių tokių rūkalų.
Šiemet VSAT sulaikytų nelegalių rūkalų vertė, įskaitant mokesčius, yra daugiau kaip 21,3 mln. eurų. Pirmą kartą per pastaruosius metus iš Latvijos šiemet kontrabandinių cigarečių į Lietuvą buvo bandoma gabenti daugiau nei iš Baltarusijos. T. y. 51 proc. visų šiemet VSAT sulaikytų rūkalų buvo per ES vidaus sieną atvežta iš Latvijos, likusi dalis buvo siųsta iš Baltarusijos.
Ženklus kontrabandos, daugumoje atvejų falsifikuotų rūkalų, intensyvėjimas į Lietuvą iš Latvijos buvo fiksuojamas šių metų pavasarį, vėliau srautas šiuo maršrutu kiek išseko. Viena svarbiausių sumažėjimo priežasčių galėjo būti ta, kad Latvijoje 2024 m. pabaigoje bei šiemet buvo nustatyti ir likviduoti keli nelegalūs tabako „fabrikėliai“.
