Pareigūnai perėmė dar vieną balioną su baltarusiškomis cigaretėmis

„Buvo aptiktas balionas su 1 500 pakelių baltarusiškų cigarečių „NZ Gold“ ir GPS įrenginiu. Medžiaga prijungta prie VSAT atliekamo ikiteisminio tyrimo“, – šeštadienį Eltai teigė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.
Tai antras balionas su cigaretėmis, pastaruoju metu aptiktas pasienyje su Baltarusija esančiame Varėnos rajone.
Antradienio naktį Varėnos rajone pasieniečiai perėmė pirmą šiemet iš Baltarusijos balionais atskraidintą kontrabandinių cigarečių krovinį. Buvo rasta 3 tūkst. pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“ su Baltarusijos akcizo ženklais. Kaip įprasta, prie krovinio buvo pritvirtintas GPS.
ELTA primena, kad nuo praėjusių metų lapkričio 24 d. vyksta policijos, VSAT, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos reidai šalies pasienio rajonuose.
Praėjusią parą minėtuose rajonuose buvo patikrinta 219 automobilių ir 288 asmenys.
Policijos departamento skelbiamais duomenimis, nuo šių reidų pradžios iš viso buvo patikrinta 23 520 automobilių, 30 114 asmenų, buvo surašyta 292 protokolai.
Per pusantro mėnesio pareigūnai perėmė 46 balionus, skraidinusius cigaretes, buvo rasta 101 340 pakelių.
Pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai, juose įtarimų sulaukė 30 asmenų.
Turinčius naudingos informacijos apie kontrabandą organizuojančius asmenis policija ragina pranešti pasitikėjimo linija + 370 700 60 777. Anonimiškumas garantuojamas.
