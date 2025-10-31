NKVC vadovas: aptikti trys kontrabandiniai balionai

Anot jo, fiksuotas vienas balionų paleidimas ties Varėnos rajonu.
„Aptikti trys kontrabandiniai balionai, tų atžymų radare, kaip ir minėjau, nebuvo labai daug, keliolika tiktai. Tai lyginant su tais skaičiais, ką mes turėjom praeitą savaitę, tai tikrai labai nežymus skaičius“, – LRT radijui penktadienį sakė V. Vitkauskas.
„Bet vėlgi, kad ir vienas objektas, kuris matosi radare, yra pavojingas ir oro navigacijos ekspertai priima atitinkamus sprendimus, nes rizikuoti su tokiais objektais būtent toje nusileidimo ir kilimo lėktuvų trajektorijoje negalima“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad ketvirtadienio vakarą dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų sukeltų trukdžių buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas.
Orlaivių eismas sustabdytas kiek po 20 val., atnaujintas – 22.43 valandą.
Kaip nurodė bendrovė Lietuvos oro uostai, apribojimai paveikė 20 skrydžių ir virš 2 tūkst. keleivių. Keturi skrydžiai buvo atšaukti, tiek pat – nukreipti ir 12 – pavėlinti.
Tai lyginant su tais skaičiais, ką mes turėjom praeitą savaitę, tai tikrai labai nežymus skaičius.
Penktadienį dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai.
Institucijoms ėmus glaudžiau bendradarbiauti, anot V. Vitkausko, oro uosto veikla šį kartą pavyko apriboti trumpesniam laikui .
„Tam tikros priemonės, kurios ir dabar yra įgyvendinamos, tas integralumas tarp mūsų Karinių oro pajėgų ir „Oro navigacijos“ yra daug tampresnis, vyksta betarpiškas bendradarbiavimas ir informacijos apsikeitimas. Tai tas lėmė greitesnį sprendimų priėmimą, greitesnį situacijos įvertinimą ir tokiu būdu mes, mums pavyko sutrumpinti tą oro erdvės limitavimo laikotarpį“, – kalbėjo NKVC vadovas.
„Čia yra tas bendrų pastangų rezultatas, kad operatyviau galima įvertinti grėsmę ir tada atitinkamai priimti greitus sprendimus“, – pridūrė jis.
V. Vitkauskas neatskleidė ar orlaivių eismo apribojimai paveikė Latvijoje viešėjusios premjerės Ingos Ruginienės kelionę atgal į Lietuvą.
BNS skelbė, kad praėjusią savaitę dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas stabdytas keturis kartus, Kauno – kartą, paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Lietuvos vadovai tokių balionų įskridimus į šalies oro erdvę vadina hibridine Minsko ataka.
Dėl to Vilnius mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Išimtys taikomos tik diplomatams, tranzitu į Kaliningradą vykstantiems rusams, į Lietuvą iš kaimyninės šalies grįžtantiems ES piliečiams.
