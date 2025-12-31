Orai ir pareigūnų suduotas smūgis kontrabandininkams nutraukė balionų skrydžius iš Baltarusijos

Lietuvos pasieniečiai jau daugiau nei 10 parų nefiksuoja tokiu būdu gabentų nelegalių rūkalų siuntų.
„Paskutinį kartą iš Baltarusijos pasiųsti balionai su kontrabandinių rūkalų kroviniais šiemet Lietuvoje buvo perimti gruodžio 20 d. – tądien jų buvo 3”, – Eltai trečiadienį sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.
Pastaruoju metu Lietuvoje vyrauja šalti ir vėjuoti orai.
„Vėjas yra svarbus – pakelti balionai yra nekontroliuojami ir tik vėjas juos neša. Jei vėjas nepalankus, balionai niekaip negalėtų įskristi į Lietuvą. Įvairiame aukštyje vėjo kryptis ir stiprumas gali būti skirtingi, todėl kontrabandininkai stengiasi numatyti, kad Baltarusijoje jų pakeltas balionas nuskristų į kitą šalį“, – sakė G. Mišutis.
Iš viso šiemet buvo sulaikyta ir į pasieniečių sandėlius pateko daugiau kaip 1,4 mln. pakelių nelegalių cigarečių, į Lietuvą iš Baltarusijos skraidintų oro keliu, t. y. balionais ir dronais.
2025 m. iš viso perimti 635 iš Baltarusijos skridę oro balionai su kontrabandiniais rūkalais. Pernai tokių buvo 226, o 2023 m. – 3.
VSAT pareigūnai šiemet nutupdė ir 59 iš Baltarusijos su cigaretėmis įskridusius dronus, pernai buvo 54 tokie atvejai.
Pasieniečiai šiemet taip pat sulaikė 122, įtariama, su oro keliu iš Baltarusijos gabenta kontrabanda susijusius asmenis, pernai – 46.
Teisėsaugos smūgis kontrabandininkams
Gruodžio viduryje Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir prokuratūros pareigūnai įvykdė sėkmingą operaciją – per ją įvairiose Lietuvos vietose buvo sulaikytas 21 asmuo.
Įtariama, kad nusikalstamas susivienijimas gabeno kontrabandines cigaretes tam pritaikytais balionais. Buvo sulaikyti nusikalstamo susivienijimo lyderiai ir kiti nariai. Manoma, kad šis susivienijimas buvo vienas pagrindinių susivienijimų, užsiėmusių rūkalų gabenimu oro keliu.
Pareigūnai atliko daugiau nei 80 kratų, buvo rasti ir paimti ikiteisminiam tyrimui reikšmingi daiktai bei įvairioms nusikalstamoms veikoms vykdyti skirtos priemonės: cigaretės su baltarusiškomis banderolėmis, SIM kortelės, sekimo, ryšio įrangos blokatoriai, šaunamieji ginklai bei kita.
Taip pat buvo paimtas ir areštuotas turtas, įskaitant prabangius automobilius ir kitą vertingą turtą, kurio bendra vertė, šiuo metu turimais duomenimis siekia apie 720 000 eurų.
Įtariama, kad organizatoriai galimai tiesiogiai palaikė ryšius su bendrininkais, veikiančiais Baltarusijoje, iš kur, esant palankioms oro sąlygoms, buvo paleidžiami oro balionai su kontrabanda.
Naudojant sekimo (GPS) įrangą ir atitinkamas programas, balionų judėjimas buvo stebimas, o vykdytojams perduodamos tikslios jų nusileidimo Lietuvoje koordinatės. Palaikydami ryšį, įtariamieji naudojo įvairias dvipusio šifravimo (End-to-end encryption (E2EE)) programas, o gaunami pranešimai buvo trinami iš anksto nustatytu automatiniu būdu.
Visiems sulaikytiems asmenims pareikšti įtarimai dėl dalyvavimo nusikalstamo susivienijimo veikloje, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir šių prekių kontrabandos, bei dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
ELTA primena, kad po pastaruosius mėnesius vykusių kontrabandinių balionų iš Baltarusijos atakų Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau siena buvo atidaryta, tačiau Lietuvos oro erdvė dar ne kartą buvo pažeista, veiklą stabdė Vilniaus oro uostas.
Dėl kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komiteto (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu, visoje Lietuvoje paskelbta ekstremalioji padėtis.
Intensyvėjant kontrabandinių balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, generalinė prokurorė Nida Grunskienė gruodžio pradžioje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
Lietuvos oro uostai (LTOU) skaičiuoja, kad spalio ir lapkričio mėnesiais dėl Baltarusijos kontrabandinių oro balionų, kurie labiausiai trikdo Vilniaus oro uosto (VNO) veiklą, patyrė apie 200 tūkst. eurų nuostolių. Kaip teigia bendrovė, ši suma susideda iš negautų pajamų bei kitų tiesiogiai patirtų nuostolių (darbo užmokesčio, eksploatacijos išlaidų ir t.t.).
