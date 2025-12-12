Siekiant stabdyti kontrabandinius balionus iš Baltarusijos nustatytos griežtesnės bausmės

Už Baudžiamojo kodekso pataisas balsavo 71 Seimo narys, niekas nebuvo prieš ir nesusilaikė.
Tuo metu opozicijos atstovai jau nedalyvavo plenariniame posėdyje. Posėdžių salę jie paliko po balsavimo dėl LRT įstatymo pataisų, teigdami, kad valdantieji pažeidė Seimo statutą.
„Manyčiau, reikia pasakyti tokią labai aiškią žinutę, kad net jeigu būsi sugautas su vienu pakeliu, kuris būtų atgabentas pavojingu būdu, (...) tas iškart bus traktuojama pagal minimalią numatytą bausmę, tai yra mažiausiai nuo dvejų metų (laisvės atėmimo – BNS). Tai yra faktiškai baudžiamoji atsakomybė, ne administracinė atsakomybė“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Pagal priimtas Baudžiamojo kodekso pataisas, už kontrabandos gabenimą pavojingu bus taikoma tik baudžiamoji atsakomybė ir grės įkalinimas, nebeliks piniginių baudų.
Nustatyta, jog tas, kas per Lietuvos valstybės sieną gabendamas bet kokią kontrabandą, sukėlė realią grėsmę žmogaus gyvybei ar sveikatai, svarbios įmonės veiklai arba sutrikdė saugų transporto eismą, padarė didelę turtinę žalą, bus baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
Tokia pati bausmės grės ir už akcizinių prekių laikymą, gabenimą, siuntimą, realizavimą, jeigu tai sukėlė realią grėsmę žmogaus gyvybei ar sveikatai, svarbios įmonės veiklai, sutrikdė saugų transporto eismą, padarė didelę turtinę žalą.
Tuo metu už ginklų, šaudmenų, sprogmenų kontrabandą grėstų nuo penkerių iki dešimties metų, už labai didelį narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekį – nuo ketverių iki dvylikos, už narkotikų žaliavų (prekursorių) – nuo ketverių iki septynerių, už radioaktyviųjų ir stipriai veikiančių nuodingųjų medžiagų – nuo trejų iki aštuonerių, už kenksmingų žmogaus sveikatai ar gyvybei produktų – nuo dvejų iki šešerių.
Baudžiamasis kodeksas papildytas ir nauju straipsniu, numatančiu atsakomybę už bet kokios transporto rūšies veiklos trikdymą, neteisėtai naudojant valdomas ar nevaldomas priemones, atsižvelgiant į tokio trikdymo pasekmes. Už tai bus baudžiama nuo trejų iki aštuonerių metų.
Taip pat nustatyta, jog, kas nevairuodamas transporto priemonės pažeidė transporto eismo tvarkos taisykles ir dėl to žuvo žmogus arba buvo sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata, bus baudžiamas areštu arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Neteisėtai valdomą ar nevaldomą objektą panaudoję ir dėl to grėsmę sukėlę asmenys bus baudžiami bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki šešerių metų. Jei tokiu atveju bus sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata, žus žmogus, grės laisvės atėmimas nuo trejų iki dešimties metų, jei dėl incidento žus du ar daugiau žmonių – kalėjimas nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
Seimas patvirtino ir dėl Kriminalinės žvalgybos įstatymo pakeitimus. Jais numatyta galimybė taikyti kriminalinės žvalgybos priemones už naujai kriminalizuotas nusikalstamas veikas.
Pataisos parengtos reaguojant į Nacionalinės saugumo komisijos sprendimus neatidėliotinai griežtinti baudžiamąją atsakomybę, numatant adekvačias ir proporcingas laisvės atėmimo bausmes už visų rūšių kontrabandą, gabenamą pavojingu visuomenei būdu.
Kaip rašė BNS, pastaruoju metu išaugęs kontrabandos gabenimas iš Baltarusijos pasitelkiant balionus pastaraisiais mėnesiais keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Oru gabenamos kontrabandos incidentai lėmė Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti iš savo šalies Lietuvoje registruotus vilkikus. Lietuvos vadovai šiuos veiksmus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
Naujausi komentarai