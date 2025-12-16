Juozas Olekas: rezoliucijos dėl Minsko priėmimas atidėtas, nes saugumą lemia ne tik griežta pozicija

Pasak jo, Lietuvai reikia užsitikrinti saugumą, o jis ne visada pasiekiamas vien tik griežta pozicija.
„Kaip žinote, šiandien Seime mes atidėjome mūsų paruoštos rezoliucijos priėmimą tam, kad galėtume rasti galimybių aptarti įvairius variantus“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ sakė J. Olekas.
„Mums reikalingas saugumas, mums reikalingas ekonominis saugumas ir tai ne visada pasiekiama vien tiktai griežta pozicija, bet tai pasiekiama ir diplomatiniais kanalais. Ir dėl to tokie pasiūlymai gimsta“, – pridūrė jis.
Valdančiųjų ir opozicijos atstovų registruota rezoliucija antradienį turėjo būti pateikta Seimui, bet šis klausimas tvirtinant plenarinio posėdžio darbotvarkę buvo išimtas.
Šia rezoliucija būtų įtvirtinta, kad „kontrabandą gabenančių oro balionų, bepiločių orlaivių (dronų) ir kitų techninių priemonių panaudojimas iš Baltarusijos teritorijos prieš Lietuvos Respubliką yra hibridinė ataka“, o Lietuvos institucijos tai turėtų vertinti kaip „integruotą priešišką operaciją prieš Lietuvos valstybę“.
Dokumentu Vyriausybei būtų siūloma suderinti koordinuotą kaimyninių ES šalių reakciją, įskaitant dėl sienų uždarymo, daugkartinio Baltarusijos sienos kirtimo, organizuojamų reisų į ar iš ES šalių teritorijos, nekilnojamo turto ES šalių teritorijoje įsigijimo.
BNS rašė, kad iš Baltarusijos deeskaluoti padėtį tikimasi po JAV prezidento pasiuntinio Johno Coal'o (Džono Koulo) susitikimo su baltarusių autoritariniu lyderiu Aliaksandru Lukašenka, po kurio amerikiečių atstovas pranešė, jog A. Lukašenka pažadėjo sustabdyti kontrabandinių balionų skrydžius į Lietuvą.
Praėjusį savaitgalį Baltarusija paleido 123 kalinius mainais į JAV sprendimą atšaukti sankcijas baltarusiškoms trąšoms.
