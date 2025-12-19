Minskas prašo Lietuvos nuomonės dėl radioaktyviųjų atliekų aikštelės statybos

Aplinkos ministerija penktadienį pranešė, jog Lietuvos poziciją pateiks apibendrinusi suinteresuotų asmenų pastabas.
Baltarusija svarsto aikštelę statyti su Lietuva besiribojančioje Gardino arba netoli Rusijos sienos esančiose Gomelio ir Mogiliovo srityse.
Ministerija pranešė gavusi pranešimą apie Baltarusijos organizacijos radioaktyviųjų atliekų tvarkymui planuojamą veiklą, dėl kurios Minskas sprendimą ketina priims kitąmet.
„Baltarusijos aplinkos apsaugos ir gamtinių išteklių ministerija atsiuntė notifikaciją dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir prašo informuoti, ar Lietuva ketina dalyvauti tarpvalstybinio PAV procese, taip pat prašo pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV programos“, – pranešė ministerija.
„Planuojamos ūkinės veiklos tikslas – užtikrinti saugų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. Ši veikla numatyta Baltarusijos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijoje“, – teigė ji.
Statybos vyktų 2028–2030 metais, po to aikštelė būtų naudojama šimtmetį.
BNS rašė, kad lapkritį pranešta apie Minsko planus statyti trečiąjį Astravo atominės elektrinės (AE) reaktorių.
Astravo AE turi du rusiškus vienodos galios VVER-1200 reaktorius – iš viso 2400 megavatų. Pirmasis energijos blokas buvo įjungtas 2020-ųjų lapkritį, antrasis – 2023 metų gegužę. Jų statyba finansuota ilgalaike Rusijos paskola.
Lietuva nuolat kritikuoja Baltarusiją, kad Astravo AE pastatyta nesilaikant branduolinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.
