Į Lietuvą atvyko dar 20 išlaisvintų Baltarusijos politinių kalinių: mūsų kova tęsiasi

„Čia labai svarbi diena mums visiems. Mes džiaugiamės, kad galime pamatyti mūsų herojus laisvus“, – žurnalistams teigė baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos atstovas Dzianis Kučynski.
„Esame labai dėkingi Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentui Donaldui Trumpui, jo administracijai, bet ypač Europos Sąjungai (ES) už visą pagalbą. Labai didelis ačiū Lenkijai, Ukrainai ir Lietuvai“, – tęsė jis.
Laisvėje atsidūrę politiniai kaliniai atvyko iš Ukrainos, į kurią pirmiau Baltarusijos režimo ir buvo paleisti.
Juos pasitiko S. Cichanouskajos biuro atstovai, Lietuvoje gyvenantys baltarusiai, dalyvavo ir opozicionierius Serhejus Cichanouskis.
Išlaisvintieji buvo pasitikti sumuštiniais, plojimais ir šūkiais „Tegyvuoja Baltarusija“.
Mūsų kova tęsiasi. Dirbame toliau, turime išlaisvinti visus.
Pasak D. Kučynski, dabar buvusiems belaisviams reikės laiko adaptuotis, o po to jau lauks tolimesnės procedūros.
„Dabar jiems reikia duoti truputėlį laiko. Dabar jie turės prieglobstį, maisto, visą pagalbą, medicininę pagalbą, o po to galės ir pakalbėti su spauda“, – komentavo jis.
„Mes žinome, kad Lietuva padės. Jau turime (susitarimą – ELTA) su Užsienio reikalų ministerija (URM), su Migracijos departamentu, kad Lietuva yra pasiruošusi priimti mūsų herojus“, – pridūrė D. Kučynski.
Jo teigimu, opozicija dirbs ir toliau, nes Minsko režimo nelaisvėje vis dar yra 1 650 politinių kalinių.
„Mūsų kova tęsiasi. Dirbame toliau, turime išlaisvinti visus“, – akcentavo D. Kučynski.
Kaip buvo skelbta, Baltarusijos prezidentas A. Lukašenka, remdamasis susitarimais su JAV prezidentu D. Trumpu ir pastarojo prašymu, suteikė malonę 123 skirtingų šalių piliečiams.
Žmogaus teisių organizacija „Vesna“ pranešė, kad tarp laisvę šį kartą atgavusių asmenų yra ir protestų organizatorė Marija Kolesnikova bei 2022 m. Nobelio premijos laureatas Alesas Bialiackis.
Lietuvos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad tarp 123 šeštadienį iš Baltarusijos kalinimo įstaigų išlaisvintų asmenų yra du Lietuvos piliečiai, kurie Baltarusijoje neteisėtai buvo kalinami nuo praėjusių metų.
