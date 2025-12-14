Štai kokie Baltarusijos žingsniai po derybų su JAV

JAV prezidento D. Trumpo pasiuntinys Džonas Koulas pareiškė, kad Aliaksandras Lukašenka pažadėjo sustabdyti kontrabandinių balionų skrydžius iš savo šalies į Lietuvą.
„A. Lukašenka turi tokią galią, tad tuo iš dalies pripažįstama, jog A. Lukašenkos režimas kontroliuoja hibridines atakas“, – teigė Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
Pasak R. Motuzo, džiaugtis, jog balionai nustos skraidyti, dar nevertėtų.
„Šiek tiek neramina, kad dar prieš 1-2 dienas A. Lukašenka savo režimo kolegoms sakė esą Baltarusija šioje situacijoje neatlieka jokio vaidmens. Teigė, kad lėktuvai gali skristi ir Lietuva išsigalvoja“, – kalbėjo jis.
Kita vertus, anot R. Motuzo, šiuo metu D. Trumpas galės įsitikinti, ko verti A. Lukašenkos pažadai.
„Mūsų diplomatų užduotis, taip pat ir ambasados Vašingtone – priminti partneriams. Kita vertus, tai bus testas, kaip Baltarusija vykdo savo įsipareigojimus“, – aiškino Užsienio reikalų komiteto pirmininkas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
JAV savo ruožtu nuėmė sankcijas baltarusiškoms trąšoms, o režimas paleido 123 politinius kalinius. Tarp paleistų kalinių – Baltarusijos opozicionierius, prezidento rinkimuose dalyvavęs Viktaras Babaryka, opozicijos atstovė Maryja Kalesnikava bei Nobelio taikos premijos laureatas Alesis Bialiackis.
„Ketvirtą valandą nakties mane pažadino mūsų būrio budėtojas. Kai išėjau, pasakė skubiai susirinkti daiktus ir supratau, kad prasidėjo išlaisvinimo procesas“, – pasakojo A. Bialiackis.
Nobelio taikos premijos laureatas sakė, kad jo sveikata yra normos ribose.
„Nuo Rusijos sienos iki kolonijos, visą Baltarusiją pravažiavau užrištomis akimis. Kol kas dar negaliu atsigauti, nes tai man didelis emocinis smūgis. Per tą laiką spėjau tik pakalbėti su žmona“, – teigė A. Bialiackis.
Su žmona jis susitiko Vilniaus oro uoste.
„Žinoma, už grotų vis dar yra šimtai žmonių, tad turime siekti išlaisvinti juos visus. Tačiau, tai derybų procesas“, – kalbėjo Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja.
Pasak jos, JAV sankcijas gali vėl įvesti, jei Baltarusija nesilaikys susitarimų.
„Amerikos sankcijos buvo įvestos daugiausia už žmogaus teisių pažeidimus, todėl jos gali būti panaudotos žmonėms išlaisvinti. Tačiau Europos sankcijos turėtų būti paliktos didesniems klausimams, negrįžtamiems pokyčiams Baltarusijoje“, – tikino S. Cichanouskaja.
Tiesa, tarp išlaisvintų kalinių yra ir lietuvių.
„Yra du Lietuvos piliečiai. Jie kalėjo daugiau kaip metus už menkus nusikaltimus“, – komentavo R. Motuzas.
Po JAV ir Baltarusijos derybų, režimas iš kalėjimų anksčiau jau išleido daugiau nei 60 kalinių.
