Europos Parlamentas pasmerkė Baltarusiją už hibridines atakas prieš Lietuvą

Už šią EP rezoliuciją balsavo 438 europarlamentarai, 37 buvo prieš, o 48 – susilaikė.
Europarlamentarai pasmerkė Baltarusijos dronų ir kontrabandinių balionų įsiveržimus į Lietuvos oro erdvę, taip pat Minsko vykdomas provokacijas, kibernetinius išpuolius bei skleidžiamą dezinformaciją.
Pasak EP, visi šie Baltarusijos veiksmai yra tyčiniai, koordinuoti ir sudaro dalį platesnės Rusijos vadovaujamos strategijos, kuria siekiama pakenkti Europos Sąjungai (ES), jos narėms bei NATO.
BNS rašė, jog kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais trikdė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą. Vėliausią kartą dėl šios grėsmės darbą laikinai Vilniaus oro uostas buvo sustabdęs gruodžio 6-ąją.
Lietuvos politikai jau kuris laikas kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
Ketvirtadienį priimtoje EP rezoliucijoje taip pat smerkiamos Baltarusijos autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos valdžios atsakomosios priemonės prieš Lietuvą, įskaitant, kaip pažymi europarlamentarai, neteisėtą Europos krovinių vežėjų sulaikymą ir bauginimą.
Reaguodamas į sienos uždarymą, Minskas lapkričio pradžioje uždraudė jo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį. Didžioji dalis jų nugabenta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų paros mokestis.
Nors Lietuva atidarė sieną, Baltarusija neišleidžia lietuviškų vilkikų iš minėtų aikštelių, reikalaudama Užsienio reikalų ministerijų lygio susitikimo.
Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys palankiai įvertino šią EP priimtą rezoliuciją dėl Baltarusijos.
„Vieningas ES atsakas yra labai svarbus norint parodyti, kad esame pasirengę ginti savo piliečių saugumą. Kai esame vieningi, diktatoriai atsitraukia“, – socialiniame tinkle „X“ rašė ministras.
Rezoliucijoje teigiama, kad EP reiškia visišką solidarumą su Lietuva ir palaiko šalies teisę imtis proporcingų priemonių prieš bet kokius išpuolius, siekiant apsaugoti suverenitetą, viešąją tvarką ir aviacijos saugą.
ES ir jos valstybės narės kviečiamos siekti tarptautinės atsakomybės už Baltarusijos veiksmus bei didinti finansavimą rytinės sienos apsaugai ir kovai su Minsko hibridinėmis atakomis.
Europarlamentarai taip pat paragino Baltarusiją nedelsdama nutraukti visus hibridinius išpuolius prieš Lietuvą, paleisti visus Europos vežėjus, grąžinti jų turtą ir atlyginti finansinius nuostolius.
