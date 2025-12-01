URM: ES paragino Baltarusiją nutraukti hibridines atakas, paleisti neteisėtai sulaikytus vežėjus

„Šiandien Europos išorinių veiksmų tarnyba išsikvietė Baltarusijos atstovą Briuselyje ir paragino nutraukti hibridines atakas prieš ES valstybes ir nedelsiant imtis veiksmų tinkamai kontroliuoti savo teritoriją ir oro erdvę, taip pat nedelsiant paleisti neteisėtai Baltarusijos pusėje sulaikytus ES vežėjus bei jų turtą“, – žiniasklaidai išplatintame komentare teigia Kristina Belikova.
„Lietuva sveikina šį demaršą ir pažymi, kad savo piliečių ir įmonių interesams ginti pasirengusi imtis visų priemonių“, – sako ji.
Kaip rašė BNS, dėl kontrabandinių balionų nuo šių metų spalio oro erdvė virš Vilniaus ir Kauno oro uostų buvo apribota daugiau nei dešimt kartų.
Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija, Minskas dėl to atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.
Naujausi komentarai