Šiaulių rajone pasieniečiai sulaikė kontrabandines cigaretes gabenusį vyrą

2025-11-21 17:31
ELTOS inf.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai Šiaulių rajone sulaikė vyrą, kuris gabeno kontrabandines cigaretes.

VSAT
VSAT / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

VSAT duomenimis, ketvirtadienį, tikrindami turimą informaciją, Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai Šiaulių rajone ties Sutkūnų kaimu sustabdė patikrinti automobilį „Honda CR-V“.

Transporto priemonę su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 36-erių šiaulietis. Automobilio bagažinėje pasieniečiai rado septynias kartono dėžes, kuriose buvo 3 500 pakelių cigarečių „Marlboro Gold“ be akcizo ženklų. Šių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, yra 18 165 eurų.

Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Po apklausos šiaulietis buvo paleistas iš areštinės, skyrus jam kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

Sulaikytas automobilis ir cigaretės laikinai saugomi VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardoje.

