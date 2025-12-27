Paryčių incidentas Kaune: girta vairuotoja su BMW kliudė namo sieną ir pabėgo

Kauno policija paros įvykių suvestinėje pranešama, kad gruodžio 26 d. apie 20.45 val. Kėdainiuose, Budrio g., vyro (gim. 2000 m.) vairuojamame automobilyje „VW Golf“ rasta galimai narkotinių – psichotropinių medžiagų.
Panašiu metu, apie 20.20 val., Kaune, Karaliaus Mindaugo pr., automobilį „Volkswagen“ vairavo akivaizdžiai neblaivus vyras (gim. 1974 m.). Vairuotojas tikrintis blaivumą atsisakė.
Po pusvalandžio, apie 21.50 val., Kaune, Karaliaus Mindaugo pr., pričiuptas ir neblaivus BMW vairuotojas (gim. 2000 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,39 prom.
Šeštadienio paryčiais, apie 3.25 val., Kaune, Kranto 2-ojoje g., BMW vairuotoja (gim. 2007 m.) sukėlė eismo įvykį. Policija praneša, kad moters vairuotas automobilis kliudė namo sieną ir pasišalino. Vairuotoja rasta, jai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,61 prom.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Naujausi komentarai