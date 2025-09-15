Lapių kelyje – vėl skaudi avarija

Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė nurodė, kad 10.54 val. gautas pranešimas, kad Kaune, Panerių g., susidūrė „Ford Mustang“ ir „Citroen“.
„Ford“ vairavo 21 m. vyras, o „Citroen“ 57 m. vyras. Abu blaivūs.
Nuotraukose matyti, kad smūgis buvo smarkus, ant kelio pažirusios transporto priemonių nuolaužos.
Po smūgio skersai kelią sustoję automobiliai blokuoja dalį eismo, didėja spūstys.
Į nelaimės vietą skubėjo medikai ir policijos pareigūnai.
