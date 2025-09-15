 Lapių kelyje – vėl skaudi avarija

2025-09-15 12:48 diena.lt inf.

Pirmadienį priešpiet Panerių g., vedančioje į Lapes, per avariją sumaitoti du automobiliai. Medikų pagalbos prireikė jų vairuotojams. Jie išvežti į ligoninę. 

Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė nurodė, kad 10.54 val. gautas pranešimas, kad Kaune, Panerių g., susidūrė „Ford Mustang“ ir „Citroen“.

„Ford“ vairavo 21 m. vyras, o „Citroen“ 57 m. vyras. Abu blaivūs.

Nuotraukose matyti, kad smūgis buvo smarkus, ant kelio pažirusios transporto priemonių nuolaužos.

Po smūgio skersai kelią sustoję automobiliai blokuoja dalį eismo, didėja spūstys.

Į nelaimės vietą skubėjo medikai ir policijos pareigūnai. 

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

