 Autostradoje link Klaipėdos – masinė avarija, stoja eismas

Autostradoje link Klaipėdos – masinė avarija, stoja eismas

2025-12-24 15:44 diena.lt inf.

Autostradoje Klaipėdos kryptimi kilo didelė sumaištis – čia įvyko avarija, dėl kurios šiuo metu yra sustabdytas eismas.

Autostradoje link Klaipėdos – masinė avarija, stoja eismas
Autostradoje link Klaipėdos – masinė avarija, stoja eismas / Vaizdo įrašo stop kadras

Kaip portalą klaipeda.diena.lt informavo Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai, šiuo metu įvykio vietoje dirba pareigūnai, o avarijos aplinkybės dar tikslinamos.

Per avariją susidūrė trys automobiliai, o vienas jų apsivertė.

Dėl nelaimės eismas autostradoje Klaipėdos kryptimi yra uždarytas.

Laimei, pareigūnų teigimu, stipriai nukentėjusių žmonių nėra – prispaustų asmenų nebuvo, todėl gelbėjimo darbų vykdyti neprireikė.

 

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija
magistralė
avarija magistralėje
stoja eismas
spūstys
sustabdytas eismas
avarija LT

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų