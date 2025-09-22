Pasitvirtino blogiausias scenarijus: sūnėnas dėdės namuose išvydo šiurpų vaizdą

Kaip teigiama, rugsėjo 21 d. 14.05 val. Skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu paskambinęs sūnėnas nujautė nelaimę – dėdei galimai sutriko sveikata. Susisiekti su artimuoju jis sakė negalįs nuo trečiadienio. Buto durys – užrakintos iš vidaus.
Į Plento gatvę Kaune atvykę ugniagesiai iš spynos išstūmė raktą. Juos pasitikęs sūnėnas atrakino duris turimu raktu. Į vidų buvo įleisti medikai ir policijos pareigūnai. Vonios kambaryje rastas vyro lavonas.
Tą pačią dieną, 14.28 val., Kauno apskrities ugniagesiai turėjo darbo ir Kazlų Rūdoje, Aušros gatvėje. Buvo gautas pranešimas, kad reikalinga pagalba atidaryti duris, nes nuomininkui galimai sutriko sveikata.
Nuvykus nurodytu adresu ir atidarius medines namo duris, viduje buvo rastas vyro kūnas be gyvybės ženklų.
