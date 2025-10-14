Dariaus ir Girėno stadione sutriko vyro sveikata: viskas galėjo baigtis tragedija?

Primename, kad mačo metu tribūnoje teko gaivinti 65-erių sirgalių. Kaip portalui teigė Kauno policijos atstovė, vyrui sutriko sveikata, jis buvo pristatytas į gydymo įstaigą.
Vis dėlto socialiniuose tinkluose pasirodžiusiame įraše negailima kritikos šios situacijos išsprendimui. Kaip pažymėjo svetainė „Sporto meistrai“, rungtynės galėjo baigtis tragedija.
„Dar prieš pat himnų pradžia, viename sektoriuje ant laiptų sukniubo žmogus, kuris pirmąją pagalbą iš specialistų gavo tik prabėgus 10 minučių.
Sėkmės ir laimingo atsitiktinumo dėka sektoriuje visai greta sėdėjo moteris, kaip supratome, dirbanti medike, – jos ir vėliau prisijungusio jauno vaikino pastangos lėmė, jog sukniubusio žmogaus širdis nesustojo plakusi amžiams“, – situaciją nupasakojo „Sporto meistrai“.
Medikų reakciją ir darbą jie įvertino „katastrofiškai“.
„Neabejotinai reikia geresnio pasiruošimo, ne vienos mašinytės stadiono kampe, kurios prisikviesti neįmanoma. Apsauginiai stadione, kurie galėjo informuoti med. personalą fiziškai tiesiog nubėgdami iki jų, liko stovėti kaip įbesti“, – dėstė „Sporto meistrai“.
Jie taip pat įvardijo racijas, kurios būtų pasitarnavusios šioje situacijoje.
„Kiekvienas iš apsaugos darbuotojų jas turi, tai kaip įmanoma, jog pirmi medikai iki žmogaus ateina po 10 minučių, o medikai su reikiama įranga iš viso po 20 minučių?“ – klausė „Sporto meistrai“ ir pridūrė, kad rungtynių stabdymas, kai gelbėjama žmogaus gyvybė, yra normali praktika ir svarstė, kodėl tai nebuvo atlikta šio mačo metu.
Medikai nebuvo aprūpinti racijomis?
„Kauno dienai“ susisiekus su Greitosios medicinos pagalbos tarnyba (GMPT), jos atstovas Tomas Bagdonas pirmiausia dėkojo neabejingiems žmonėms, kurie tiek suteikė pirminę pagalbą sunegalavusiam vyrui, tiek skambino pagalbos numeriu.
„Sutrikus širdies veiklai, pirmosios minutės labai svarbios, tad neabejingumas, greita reakcija ir pirmosios pagalbos žinios iš tiesų gelbėja gyvybes. Dažnas pasimeta, o čia buvo bent keli žmonės, kurie atliko pirminius gaivinimo veiksmus“, – padėką skyrė T. Bagdonas.
Pasak jo, GMP medikai į įvykio vietą atvyko iš karto, kai tik gavo pranešimą. Stadione rungtynių metu budėjo du GMP ekipažai, kurie buvo išsidėstę pagal renginio organizatorių nurodytą schemą.
Panašu, kad problemų sukėlė racijų trūkumas.
„Dar vertiname situaciją, bet panašu, kad esminė problema buvo ta, kad medikai organizatorių nebuvo aprūpinti racijomis, kurios būtų padidinusios operatyvumą. Apsaugos darbuotojams ieškant medicininės pagalbos teko fiziškai nueiti iki medikų budėjimo vietos, kuri buvo kitoje stadiono pusėje, nei įvyko nelaimė, ir pranešti apie ją. Panašiu laiku buvo gautas skambutis apie pagalbos poreikį per dispečerinę“, – teigė GMPT atstovas.
Aiškėja, kad pagal pirminę informaciją, vyrui prireikė medicininės pagalbos – jam prasidėjo traukuliai.
„Gavę pranešimą, medikų ekipažas nedelsiant privažiavo su automobiliu tiek, kiek buvo įmanoma. Likusį kelią iki paciento pasiekė pėsčiomis. Pacientas buvo gaivinamas, jam buvo sutrikusi širdies veikla, tris kartus panaudotas defibriliatorius. Įvertinus sunkią paciento būklę, buvo papildomai iškviestas reanimobilis, gaivinamas vietoje. Reanimobilyje pacientui buvo atstatyta kraujotaka ir jis transportuotas į Kauno klinikas“, – pasakojo T. Bagdonas.
GMPT priminė, ką reikia daryti matant žmogų, kuriam reikia medicininės pagalbos.
„Nedelskite, pirmiausiai skambinkite numeriu 112 ir kuo tiksliau apibūdinkite paciento būklę, bendradarbiaukite su dispečeriu: prieikite prie žmogaus ir įvertinkite gyvybės požymius – ar kvėpuoja, ar reaguoja į aplinką, ar juntamas pulsas.
Jei nėra kvėpavimo arba žmogus nereaguoja – pradėkite širdies masažą ir, jei yra galimybė, naudokite defibriliatorių. Vadovaukitės dispečerio nurodymais telefonu iki kol atvyks GMP“, – nurodė GMPT.
