Didžiausias karjeros koncertas: Dariaus ir Girėno stadione pasirodys „Lilas ir Innomine“

Pranešama, kad tai bus vienintelis grupės koncertas per ateinančius pusantrų metų. Žiūrovų laukia ypatingas vakaras, kuriame skambės geriausi dueto kūriniai ir specialiai stadiono scenai kuriamas vizualinis bei šviesų šou.
„Šį koncertą matome kaip savo muzikinio kelio kulminaciją“, – sakė atlikėjai, pripažindami, kad pasirodymas stadione jiems – vienas svarbiausių karjeros momentų.
Kaune duetas ruošia unikalią scenografiją, galingą garso sistemą ir specialiai šiam vakarui paruoštą programą.
Koncertas vyks 2027 m. gegužės 22 d. Kaune, Dariaus ir Girėno stadione.
