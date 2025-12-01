Vilniuje ir Kaune „Paradise Symphony!“ – kvietimas pasinerti į tropikų ritmus

Projektui susivieniję geriausi Lietuvos orkestrų atlikėjai, orkestro dirigentas Paulius Lygnugaris, drauge su solistais, smuikininke Svetlana Maigiene bei violončelininku Tomu Ramančiūnu, ritmo grupe ir nuostabiais sportinių šokių šokėjais, daugkartiniais Pasaulio ir Europos prizininkais bei finalistais Laurynu Makarovu ir Emmi Brener, kviečia išgirsti netikėtą ir nuostabų klasikinių instrumentų ir šiuolaikinės populiariosios muzikos sąskambį. O koncerto vedėjas – žinomas aktorius Saulius Čėpla.
„Nepaprastai mėgstu saulę, tad ilgi ir tamsūs žiemos vakarai verčia svajoti apie šiltus kraštus ir ilgėtis bent trumpo pabėgimo ten. Būtent ši svajonė tapo „Paradise symphony“ istorijos pradžia – norime įnešti šiek tiek tropikų, karščio ir aistros į lietuvišką žiemą“, – sakė smuikininkė Svetlana Maigienė. Pasak jos visi kūriniai parinkti taip, kad jų klausantis sušiltų širdis, o mintys nuklystų į vasarą ir atokias salas, kur visos svajonės ranka pasiekiamos, o brangiausi žmonės šalia.
Turbūt daugelis klausytojų sutiktų, jog jei amžina vasara ir balti paplūdimiai turėtų savo himną juo galėtų tapti Camila Cabello „Havana“ arba „Senorita“, o galbūt Shakiros „Waka Waka“, kurių netikėtą skambesį pritariant orkestrui žiūrovai išgirs koncerto metu. Vasara liesis kartu su Enrique Iglesias kūriniais ir nepakartojamuoju „Despasito“, kurio tiesiog neįmanoma klausytis ramiai sėdint savo vietose!
Na, o romantiškas akimirkas ir progą paimti partnerį už rankos sukurs legendinio filmo „Gladiatorius“ garso takelio kūriniai, įsimylėjėlių himnu vadinamas Ed Sheeran „Perfect“ ir žinoma, amžinosios meilės pažadas – „Titaniko“ perlas Celine Dion „My heart will go on“. Tai tik dalis koncerto metu skambėsiančių kūrinių, tačiau nė vienas jų nenusileidžia kitam savo žinomumu ir muzikos magija, kuri bent keletui valandų leis pasijusti taip, lyg už koncertų salės langų lauktų ne tamsa ir žvarba, o žydras vandenynas ir laukiniai paplūdimiai.
Organizatorių teigimu šis projektas yra visiškai unikalus ne vien todėl, kad visų kūrinių aranžuotės paruoštos būtent šiems pasirodymams, tad net ir puikiai pažįstami kūriniai skambės naujai ir netikėtai, bet ir dėl to, kad atlikėjai ne tik priverčia žiūrovus pakilti nuo kėdžių, tačiau ir patys šoka pagal aistringus atliekamų kūrinių ritmus!
„Mes tikrai pažadame nepamirštamą reginį! Į šią programą sudedame visą savo širdį, meilę muzikai ir profesionalumą. Tikrai galime pažadėti, jog vakarą praleisite nuostabios muzikos apsuptyje, tad po koncerto jausitės kaip po puikių atostogų – kupini energijos ir džiaugsmo. Ir jokios rizikos užstrigti oro uoste!“, – šypsojosi pasirodymo solistė Svetlana Maigienė.
Praėjusiais metais „Dance Orchestra“ koncertai Vilniuje ir Palangoje sulaukė didžiulio žiūrovų susidomėjimo ir sėkmės. Tai paskatino organizatorius atnaujinti programą ir surengti dar keletą pasirodymų Vilniuje ir Kaune. Renginio bilietus platina bilietai.lt platforma.
Bilietus galima įsigyti čia.
