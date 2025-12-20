Paskui Gediminą Filipavičių besivelkantis nusikaltimų šleifas – šokiruojantis

Tai Kauno teisėsaugininkai išsiaiškino, studijuodami radinius, aptiktus per kratas G. Filipavičiaus garažuose Speigo bei Technikos gatvėse, kurie buvo paversti gyvenamosiomis patalpomis.
Minėtos moterys pateko į jo spąstus dar prieš mažametę, kuri buvo pagrobta iš autobusų stotelės vieną 2024-ųjų sausio vakarą ir surasta tik po dviejų parų kartu su G. Filipavičiumi jo garaže Technikos gatvėje.
Vieną iš minėtų moterų – lietuvę G. Filipavičius įkalbėjo sėsti į jo automobilį vieną 2023-iųjų kovo vakarą Kaišiadorių geležinkelio stotyje. Ir ji, patekusi į šiuos spąstus, jau nebegalėjo iš jų ištrūkti. Iš jos ne tik neteisėtai buvo atimta laisvė – jau pakeliui į G. Filipavičiaus garažus Kaune – Speigo gatvės garažų masyve ji buvo pradėta seksualiai prievartauti.
Vėliau tai tęsėsi ir atsivežus pagrobtąją į minėtus garažus, kur ji buvo galutinai psichologiškai palaužta. Ji buvo įkalinta ten apie mėnesį. Tačiau G. Filipavičius išnaudojo seksualiai šią socialiai pažeidžiamą moterį apie septynis mėnesius. Iš pradžių – prievarta laikydamas minėtuose garažuose. Vėliau – naudodamas prieš šią moterį ir psichinę prievartą – šantažuodamas ją, kad paviešins vaizdo įrašus apie tai, kaip seksualiai ja naudojasi.
Kita G. Filipavičiaus auka – užsienietė pateko į jo spąstus vieną 2023-iųjų gruodžio pabaigos naktį, t.y. likus vos savaitei iki mažametės pagrobimo. Šios užsienietės laisvė buvo neteisėtai atimta prie vieno naktinio Kauno klubo – ji buvo atsivežta į minėtus Speigo gatvės garažus nenustatytu taksi automobiliu.
Ši G. Filipavičiaus auka buvo žaginta bei seksualiai prievartauta apie parą. Iš pradžių – Speigo gatvės garažuose. Vėliau – pervežus į garažą Technikos gatvėje. Kol galiausiai taip pat buvo psichologiškai palaužta ir paleista.
Kaip jau pranešta, G. Filipavičius kaltinamas net dvylika nusikaltimų, susijusių su minėtomis moterimis. Jam pareikštas kaltinimas dėl jų išžaginimo bei seksualinio prievartavimo, neteisėto šių moterų laisvės atėmimo, privertimo lytiškai santykiauti, nesunkaus sveikatos sutrikdymo bei neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis savo reikmėms, nes per kratas garažuose buvo rastos kelios dešimtys tablečių su psichotropinėmis medžiagomis.
Griežčiausia bausmė, numatyta už du G. Filipavičiui inkriminuojamus nusikaltimus – išžaginimą bei seksualinį prievartavimą, – laisvės atėmimas iki septynerių metų.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, viena iš jo seksualiai išnaudotų moterų prašo 15 tūkst. eurų atlygio už patirtą pragarą.
Kaip jau pranešta, ši 44-erių metų G. Filipavičiaus byla buvo perduota teismui jau skyrus jam 20-ies metų įkalinimą už mažametės pagrobimą ir šį lydėjusius nusikaltimus. Ir šio Kauno apygardos teismo nuosprendžio jis neapskundė.
Naujoji G. Filipavičiaus byla perduota Kauno apylinkės teismui. Pirmasis jos posėdis numatytas 2026-ųjų sausį. Ir ji taip pat bus nagrinėjama už uždarų teismo salės durų.
