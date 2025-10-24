 Mergaitės pagrobėjas išgirdo, kiek metų praleis kalėjime

Mergaitės pagrobėjas išgirdo, kiek metų praleis kalėjime

2025-10-24 09:31
Dominykas Biržietis (BNS)

Kauno apygardos teismas už mergaitės pagrobimą ir kitus nusikaltimus Gediminui Filipavičiui penktadienį skyrė 20 metų laisvės atėmimo bausmę.

Gediminas Filipavičius

Tokią bausmę po uždaro teismo posėdžio, kuriame paskelbė nuosprendį, žurnalistams įvardijo teisėja Judita Sungailaitė.

Prieš posėdį kaltinamasis į žurnalistų klausimus neatsakinėjo, sėdėjo „narve“ nunarinęs galvą. Į teismą be proceso šalių, žiniasklaidos atvyko riaušių prie Seimo byloje nuteistas Antanas Kandrotas-Celofanas.

Gediminas Filipavičius
Gediminas Filipavičius / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Kaip rašė BNS, valstybinį kaltinimą šioje byloje palaikęs prokuroras Mindaugas Sabaitis teismo prašė kaltinamajam skirti 20 metų kalėjimo. Tai yra griežčiausia Baudžiamajame kodekse numatyta terminuoto laisvės atėmimo bausmė.

G. Filipavičiaus advokatas Aleksandras Pocius tuomet sakė, kad jo ginamajam pasiūlyta bausmė yra per griežta. Gynyba prašė skirti septynerius metus kalėjimo motyvuodama kaltinamojo prisipažinimu, gailėjimusi, kurio prokuratūra nelaikė nuoširdžiu.

Vyras kaltintas 13 nusikaltimų, tarp jų – svetimo vaiko pagrobimu, neteisėtu laisvės atėmimu, nesunkiu sveikatos sutrikdymu, plėšimu, neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu.

Gediminas Filipavičius
Gediminas Filipavičius / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Byla dėl nukentėjusiaisiais pripažintos mergaitės ir jos tėvų apsaugos išnagrinėta uždaruose teismo posėdžiuose, teisėsauga nėra įvardijusi visų vyrui inkriminuojamų nusikalstamų veikų, kaip ir pateiktų civilinių ieškinių dydžio.

Žinantis
Galės dirbti žadintuvu, rytais kukariekuoti
1
0
