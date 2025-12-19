Rumunijos teismas reperį Wiz Khalifą nuteisė devynių mėnesių laisvės atėmimo bausme dėl narkotikų

Sprendimas paskelbtas praėjus daugiau nei metams po jo dalyvavimo muzikos festivalyje šioje Rytų Europos šalyje.
Pernai vasarą reperis buvo sustabdytas Rumunijos policijos po to, kai scenoje Kostineštyje Juodosios jūros pakrantėje vykusiame festivalyje „Beach, Please!“, rūkė kanapių suktinę.
Prokurorai teigė, kad reperis, kurio tikrasis vardas – Cameronas Jibrilis Thomazas (Kameronas Džibrilas Tomašas), turėjo daugiau nei 18 gramų kanapių ir dalį jų vartojo ant festivalio scenos.
Rumunijos nacionalinė naujienų agentūra „Agerpres“ pranešė, kad Konstancos apeliacinis teismas nuosprendį reperiui paskelbė po to, kai jis buvo pripažintas kaltu dėl „pavojingų narkotikų laikymo be teisės į asmeninį vartojimą“.
Pranešama, kad šis sprendimas yra galutinis.
Balandžio mėnesį Konstancos apygardos žemesnės instancijos teismas Wiz Khalifai skyrė 3,6 tūkst. lėjų (apie 700 eurų) baudą už „neteisėtą pavojingų narkotikų laikymą“. Tačiau prokurorai apskundė sprendimą, teigdami, kad siekia griežtesnės bausmės reperiui.
Rumunija turi vienus iš griežčiausių narkotikų įstatymų Europoje. Kanapių laikymas asmeniniam vartojimui yra laikomas nusikaltimu ir už tai gali būti skirta nuo trijų mėnesių iki dvejų metų laisvės atėmimo bausmė arba piniginė bauda.
Tačiau kol kas neaišku, ar Bukareštas sieks pateikti ekstradicijos prašymą, nes Wiz Khalifa yra JAV pilietis ir negyvena Rumunijoje.
