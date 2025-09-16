 Pareigūnai patikrino įtartinus jaunuolius: garaže – įspūdingas kiekis narkotikų

2025-09-16 10:00 diena.lt inf.

Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui su kaltinamuoju aktu perdavė baudžiamąją bylą dėl neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių (psichotropinių) medžiagų kiekiu, skelbė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK).

Tyrimą šioje byloje atliko Klaipėdos apskrities VPK Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos ir Klaipėdos miesto PK pareigūnai.

Baudžiamojon atsakomybėn iš viso patraukti du asmenys. 21-erių vaikinas įtariamas neteisėtu disponavimu labai dideliu kvaišalų kiekiu. Jo bendraamžis buvo įtariamas neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Pastarojo atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas pagal laidavimą.

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2024 m. rugsėjo mėnesį, policijos pareigūnams viename iš garažų masyvų Klaipėdoje pastebėjus įtarimą sukėlusius vaikinus.

Patikrinę pirmojo, anksčiau už neteisėtą disponavimą dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti teisto, niekur nedirbančio Klaipėdos miesto gyventojo naudotą garažą, pareigūnai jame rado įvairių narkotinių-psichotropinių medžiagų: apie 220 g kanapių, daugiau kaip 90 g kanapių dervos, apie 40 g miltelių su ketaminu bei apie 10 g miltelių su kokainu, dvejas elektronines svarstykles ir smulkintuvą.

Patikrinę kito, anksčiau neteisto, niekur nedirbančio klaipėdiečio naudotą garažą, pajūrio policijos pareigūnai rado kanapių, kokaino, trejas elektronines svarstykles bei smulkintuvą.

Abu įtariamieji buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Pirmajam vaikinui buvo paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, vėliau jis pasiųstas atlikti laisvės atėmimo bausmę už kitą įvykdytą nusikalstamą veiką. Antram įtariamajam buvo paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų.

Už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu numatytas laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.

