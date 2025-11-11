Teismui perduota byla, kurioje klaipėdietis įtariamas narkotinių medžiagų platinimu

Tyrimas buvo pradėtas, gavus pranešimą apie galimai narkotinių medžiagų vartojusią 18 metų amžiaus klaipėdietę. Teisėsauga išsiaiškino, kad mergina galimai vartojo narkotinės medžiagos – karfentanilio, kurią ji kartu su 27 metų pažįstamu klaipėdiečiu įtariama įgijo iš įtariamojo klaipėdiečio.
Atlikę kratas vyro gyvenamojoje vietoje, pareigūnai rado narkotinių medžiagų – metadono ir karfentanilio mišinio, kelias dešimtis tablečių su narkotinėmis bei psichotropinėmis medžiagomis bei elektronines svarstykles.
Įtariamasis teisėsaugai gerai žinomas ir yra anksčiau ne kartą teistas už vagystes, plėšimus, sukčiavimą, viešosios tvarkos pažeidimą, neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Be kita ko, įtariamasis šiuo metu jau atlieka laisvės atėmimo bausmę už kitos nusikalstamos veikos padarymą.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti gresia viešieji darbai, laisvės apribojimas arba jos atėmimas iki 2 metų. Už disponavimą narkotikais turint tikslą platinti numatytas laisvės atėmimas nuo 2 iki 8 metų.
Tyrimą byloje atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
Naujausi komentarai