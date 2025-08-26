Kaunietis įklampino ir perpus jaunesnę draugę: pleškino namus, automobilius, „stumdė“ narkotikus

Generalinė prokuratūra antradienį pranešė, kad kartu bus teisiama 23 metų K. T., kaltinama padėjusi įvykdyti vieną šių padegimų bei neteisėtai laikiusi narkotines medžiagas be tikslo jas platinti.
V. V. kaltinamas tuo, kad 2024 metų spalio mėnesį Jurbarko rajone tyčia, visuotinai pavojingu būdu, padegė namą. Sudegusį pastatą jo savininkai įvertino 35 tūkst. eurų.
Minėtas kaunietis taip pat kaltinamas tų pačių metų gruodį Kaune padegęs privataus namo kieme stovėjusį lengvąjį automobilį. Transporto priemonei buvo padaryta beveik 4 tūkst. eurų žala, dar 3 tūkst. eurų savininkas įvertino per gaisrą kiemui padarytą žalą bei gesinant gaisrą sugadintus rūbus.
V. V. pareikšti kaltinimai ir dėl didelio kiekio psichotropinių medžiagų laikymo turint tikslą jas platinti. Tyrimo duomenimis, kaltinamasis įsigijo tris paketus su milteliais, kuriuose iš viso buvo 37,8 gramo amfetamino.
2024 metų gruodį jis vieną šių paketų paliko sutartoje vietoje Kaune, iš kur, įtariama, jį turėjo pasiimti pirkėjas. Dar du paketus su amfetaminu, pastebėjęs policijos pareigūnus ir nuo jų bėgdamas, V. V. išmetė, tačiau buvo sulaikytas, o kvaišalai – surasti.
K. T. kaltinama padėjusi V. V. įvykdyti automobilio padegimą – atvežusi jį į nusikaltimo vietą, stebėjusi aplinką, kad padegėjas nebūtų užkluptas, o vėliau sunaikinusi jo drabužius ir kitus įkalčius. Per kratą jos namuose policijos pareigūnams aptikus baltos spalvos miltelių, kurių sudėtyje rasta 0,598 gramo amfetamino, jai pareikšti kaltinimai ir dėl psichotropinių medžiagų laikymo be tikslo jas platinti.
Už svetimo turto sunaikinimą ar sugadinimą visuotinai pavojingu būdu Baudžiamasis kodeksas numato baudą arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki penkerių metų.
Tas, kas neteisėtai įgijo, laikė, gabeno didelį kiekį psichotropinių medžiagų turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dešimties metų.
Už disponavimą nedideliu psichotropinių medžiagų kiekiu Baudžiamasis kodeksas numato viešuosius darbus arba baudą, arba laisvės apribojimą, arba areštą.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.
Ikiteisminį tyrimą atliko Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai, o tyrimui vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Marius Venskūnas.
