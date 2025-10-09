Pavojingi suaugusiųjų žaidimai: meilės trikampį vainikavo granatos sprogimas daugiabutyje

Nerami naktis
Kaip jau rašyta, Policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius šių metų birželio 27-osios kriminalus šalyje pranešė, kad vos prasidėjus minėtai parai – apie 00.45 val. į 63-ejų metų moters butą Kaune, K. Griniaus gatvėje, atėjęs trejais metais jaunesnis vyras susprogdino granatą. Sprogimo metu nukentėjo ir jis, ir bute buvęs 55-erių metų vyras. Abu jie paguldyti į ligoninę.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, apie šį įvykį Bendrajam pagalbos centrui pranešė pati buto savininkė, teigdama, kad granata susprogdinta tik įėjus į butą.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nurodytu paros metu į minėto buto duris paskambinęs neblaivus kerštautojas buvo įsileistas pas buvusią jo draugę apsigyvenusio konkurento. Ir netrukus pastarajam po kojom buvo numesta naktinio svečio atsinešta granata.
Ekspertai konstatavo, kad tai buvo didelės sprogstamosios galios pramoninės gamybos skeveldrinė granata. Tačiau, laimė, kad ištraukus apsauginį jos kaištį su žiedu, sprogimo jėga buvo nukreipta į grindis, dėl ko sunkesnės pasekmės nekilo. Konkurentui sprogimo metu tik nesunkiai sutrikdyta sveikata, tačiau apgadintos buto koridoriaus ir kambario grindys, sienos, lubos, baldai, daiktai bei langų stiklo paketai.
Buto savininkė patirtus nuostolius įvertino daugiau kaip 6 tūkst. eurų, kuriuos jai atlygino draudimas, kuris prašo priteisti šią sumą iš R. Buračo, kaltinamo pasikėsinimu nužudyti kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu, turto sunaikinimu visuotinai pavojingu būdu bei neteisėtu disponavimu sprogmenimis ir šaudmenimis.
Kaip jau rašyta, tos paros Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė pranešė, kad tąnakt ugniagesiams gelbėtojams teko ne tik nuo 1.25 val. budėti K.Griniaus gatvėje per policijos įvestą saugumo užtikrinimo priemonių planą „Skydas“, kuris, portalo kauno.diena.lt žiniomis, truko apie porą valandų, nes apie pusantros valandos laukta atvykstančių antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnų. Po to dar vykta kartu su policija į kitą Vilijampolės daugiabutį, jau esantį Bajorų gatvėje, kuriame gyvena R. Buračas. Jo gyvenamoje vietoje atlikta krata, per kurią buvo rasti ir paimti du pramoninės gamybos šoviniai.
Granatą, kurią metė po konkurento kojomis, R. Buračas teigė radęs savo daugiabučio rūsyje – jo bendro naudojimo patalpose.
Buvo sunku patikėti
Portalo kauno.diena.lt fotografui birželio 27-osios ryte lankantis K. Griniaus gatvės penkiaaukštyje, kuriame įvyko į policijos suvestines patekęs incidentas su granata, jokių išorinių šio išpuolio požymių nesimatė. Tik vieno jo ketvirtojo aukšto buto durys buvo užplombuotos policijos. O prie šio baigiamo renovuoti daugiabučio ir vėl buvo sugūžėjusios nemažos policijos pajėgos.
Greitosios pagalbos medikai, vykę tada į minėtą butą, portalui kauno.diena.lt teigė, kad pirminės vieno iš jame rastų vyrų apžiūros metu konstatuotos paviršinės skeveldrinės veido žaizdos. Kitą sprogimas buvo apkurtinęs.
Daugiabučio gyventojai žiniasklaidai pasakojo, kad vieną iš jų medikai išnešė iš buto neštuvais, o kitas išėjo pats.
Pasak greitosios medikų, buvo trumpam apkurtusi ir buto savininkė, tačiau ši vykti į gydymo įstaigą atsisakė.
Teigiama, kad savavališkai iš Kauno klinikų pasišalino ir laikinai apkurtęs jos vyras, dėl kurio nesunkaus sveikatos sutrikdymo šiandien kaltinamas R. Buračas.
Valstybinė ligonių kasa yra jam taip pat pareiškusi ieškinį – dėl konkurentui suteiktos būtinos medicinos pagalbos.
Nei pastarasis, nei buto savininkė perduodant bylą Kauno apygardos teismui jokių ieškinių R. Buračui nebuvo pareiškę. Tačiau jie dar gali tai padaryti iki atverčiant šią bylą teisme.
Biografijos iškalbingos
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, ir R. Buračas, ir nuo jo nukentėjęs konkurentas jau buvo žinomi policijai ir iki šio įvykio.
Spalvingesnė, pirminiais duomenimis, išpuolio taikiniu tapusio asmens, kurį buto savininkė pristatė pareigūnams kaip savo vyrą, biografija. Jis teistas ir už tyčinį sunkų kūno sužalojimą, ir už sukčiavimą naudojantis suklastotomis užsienio bankų kortelėmis. Tada jis buvo tituluojamas žiniasklaidos kaip vienas garsiausių Lietuvos kreditinių kortelių aferistų. Be to, oficialiai nepatvirtintais duomenimis, pastaruoju metu šis asmuo buvo siejamas ir su neteisėtu žmonių gabenimu per valstybės sieną, ir su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis savo reikmėms.
Įtariamojo granatos susprogdinimu kriminalinė biografija skurdesnė. Prieš puspenktų metų jis buvo sietas „tik“ su nežymiu sveikatos sutrikdymu bei grasinimu nužudyti. Tačiau, kaip teigta prokuratūros pranešime, oficialiai yra neteistas.
Tačiau po išpuolio su granata R. Buračui gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki 20-ies metų. Tokia bausmė numatyta už pasikėsinimą nužudyti kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu.
To dar nebuvo
Kaip jau rašyta, Kauno klinikose gydytas R. Buračas už šešių dienų po šio šokiruojančio išpuolio stojo prieš Kauno apylinkės teismą, anot šio atstovės ryšiams su žiniasklaida, su pižama. Tada surengtas teismo posėdis, kuriame prokurorė prašė jį suimti. Ir R. Buračas dalyvavo šiame posėdyje, surengus vaizdo konferenciją su Kauno klinikomis, kuriose buvo tebegydomas dėl skeveldrinių veido sužalojimų bei, panašu, ir, kad dėl kitų šio pavojingo išpuolio metu patirtų traumų.
Pasak jau minėtos teismo atstovės, tądien jau planuota išrašyti R. Buračą iš Klinikų, tačiau po operacijos prasidėjo kažkokios komplikacijos. Jam tada pasirodžius teismo salės ekrane, į akis krito jo sutvarstymai.
Kreipdamasi tada į teismą dėl R. Buračo trims mėnesiams, prokurorė nurodė visus tris tam būtinus pagrindus – kad paliktas laisvėje jis gali pasislėpti, trukdyti ikiteisminiam tyrimui bei daryti naujus nusikaltimus. Iki šio teismo posėdžio teigta, kad gydant įtariamąjį Kauno klinikose imtasi visų priemonių užtikrinti, jog jis iš ten nepasišalintų.
Prokurorės pareiškimą nagrinėjusi teisėja Sigita Kazlauskienė jo netenkino, teigdama, kad nėra nė vieno būtino pagrindo R. Buračo suėmimui, nes jis – neteistas, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, davė parodymus ir nėra duomenų, jog gali daryti naujus nusikaltimus ar kelti grėsmę, nes jo padaryta nusikalstame veika – greičiau atsitiktinumas negu sistemingumas.
Tai konstatavus, R. Buračui skirta intensyvi priežiūra trims mėnesiams uždedant apykoję ir leidžiant tik keturias valandas per parą išeiti iš gyvenamosios vietos, išskyrus būtinybę vykti pas medikus ar pas teisėsaugininkus. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, ši nutartis apskųsta nebuvo. O R. Buračas, pirminiais duomenimis, jau kitą dieną buvo išrašytas iš Klinikų. Jam skirta intensyvi priežiūra vėliau buvo pratęsta ir galioja iki šiol.
