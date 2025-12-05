 Plinta įtariamo žudiko susirašinėjimas su dar viena mergina

„O Dieve!!!!! Aš galėjau būti papjauta vakar….. Šis žmogus su manim susitarė apžiūrėti buto, bet taip ir neatvyko…. Dreba kojos ir rankos šiandien iš ryto pamačius, kad jis tas maniakas….. Dieve, apsaugok visus žmones nuo šio žmogaus ….. Drebu“, – kaunietė G. (vardas portalui žinomas, aut.) feisbuke pasidalijo tokia žinute ir paviešino susirašinėjimo dėl buto nuomos ekrano kopijas.

Vyras nuotraukoje – Benas Mikutavičius
Matyti, kad į ją kreipėsi asmuo, pasivadinęs Benu Mikutavičiumi. Penktadienį teisėsauga paskelbė, kad vyras įtariamas dviejų merginų, kurių kūnai rasti ketvirtadienį, nužudymu.

Ketvirtadienį Kaune rastos nužudytos dvi jaunos moterys, gyvenusios viena netoli kitos. Panašūs ir jų sužalojimai.

Kaunietė G. anksčiau buvo paskelbusi, kad nuomoja butą. Būtent B. Mikutavičius pagal šį skelbimą ir kreipėsi į ją. Paviešintame susirašinėjime matyti, kad pasiteiravo, ar butas dar laisvas. Į atsakymą jis nesureagavo. Mergina ėmėsi iniciatyvos ir dar kartą su juo susisiekė. Tuomet dėl buto nuomos kreipęsis asmuo paklausė, ar galėtų atvykti ketvirtadienį apžiūrėti. Pageidavo 14 val.

Artėjant sutartam laikui kaunietė G. nurodė laiptinę, durų kodą bei aukštą, kuriame gyvena. Atsakymo nesulaukė.

Policijos turimais duomenimis, nuo 11 val. iki 13 val. buvo nužudyta pirmoji mergina.

Jau esame rašę, kad 13.02 val. pareigūnai sulaukė pranešimo apie pirmąjį nužudymą V. Krėvės prospekte. Artimieji, niekaip neprisiskambinę giminaitei ir turėdami atsarginį raktą nuvyko pas ją ir rado mirtinai sužalotą.

Kaune rasta negyva mergina
Vakare įvykdyta dar vienos merginos žmogžudystė. Netoliese nuo pirmosios nusikaltimo vietos, Pramonės prospekte, 20.29 val. buvo rastas dar vienos jaunos moters kūnas su smurto žymėmis.

Kaune galimai nužudyta dar viena mergina
