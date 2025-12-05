Policija – apie „Telegram“ paskelbtą grasinančią žinutę

Plačiau apie įvykius Kaune papasakojo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Mindaugas Akelaitis.
– Koks progresas dabar įtariamojo paieškose?
– Turbūt visi laukia vienintelio rezultato, kad įtariamas asmuo būtų sulaikytas. To rezultato dar nepasiekėme ir negaliu pasidžiaugti, tačiau jau daugiau negu parą policijos pareigūnai, tikrai didelė jų grupė, darbuojasi tam, kad įtariamas asmuo būtų surastas ir sulaikytas.
– Penktadienį gausios policijos pajėgos buvo ir trečioje vietoje, neskaitant tų kelių vietų, kur buvo įvykdytos žmogžudystės. Ką ten jums pavyko aptikti ir kiek plačiai apie tai galite papasakoti mums?
– Tikrai negalėčiau detalizuoti, tačiau, kas akivaizdu, tai policijos pareigūnai, atlikdami tyrimo veiksmus, gavo tam tikros informacijos, ją tikrino. Tačiau tas informacijos tikrinimas nepasibaigė sėkme ir įtariamojo paieškos tęsiasi toliau.
– Kaune, kaip ir kituose Lietuvos didmiesčiuose, yra daug vaizdo stebėjimo kamerų. Kiek tai padeda pareigūnams?
– Vaizdo stebėjimo kameros yra labai svarbus ir padedantis policijai įrankis. Ta kryptis irgi yra atidirbinėjama ir ieškome galimų krypčių, kur turėtume pakreipti ir savo tyrimą, ir paieškas.
– Šis asmuo policijai nebuvo žinomas, gal turėjo tik kelias administracines nuobaudas. Ar tai neapsunkina paieškų, kai tai jums visiškai nepažįstamas asmuo? Ir kitas klausimas – ar nekilo abejonių dėl šio asmens psichinės būklės?
– Turbūt pradėsiu nuo pabaigos – kalbėti apie žmogaus psichinę būklę arba jo sveikatos būklę tikrai šiuo momentu negaliu ir neturiu tam pagrindo. O žmogaus kriminalinė praeitis kai kada gali būti tiesiog privalumas policijai, nes turime šiek tiek daugiau informacijos apie tą žmogų. Šiuo atveju žmogus nebuvo patekęs į policijos akiratį ir turime dirbti savo darbą tam, kad surastume jį pagal turimą informaciją.
– Kaip jūs vertinate ir ar rimtai vertinate socialiniuose tinkluose paskleistą informaciją apie galimą įrašą platformoje „Telegram“, kuriame kažkas skelbia, jog ketina nužudyti savo merginą?
– Ta informacija, kiek man žinoma, yra tikrinama, tačiau ji tikrinama ne Kauno apskrities policijos. Ir, tiesą pasakius, suprantama, kad visuomenės jautrumas padidėja, ypač po tokių įvykių. Kadangi paprašėme visuomenės pagalbos, tikrai sulaukiame įvairiausių pranešimų. Tačiau ypač tada, kai turime tuos konkrečius atvejus ir asmenis, kurių jau mums reikia ieškoti arba tirti nusikaltimus, tada ir mes žymiai jautriau reaguojame į visą informaciją. Bet jeigu bet kur bus paskelbti realūs grasinimai, policijos pareigūnai, gavę apie tai informaciją, imsis tyrimo veiksmų ir tikslins, ar tai yra realu, ar tai galbūt kažkoks pykčio protrūkis viešoje erdvėje.
– Gyventojai perspėti jo nebandyti sulaikyti, nes jis gali būti pavojingas. Bet jeigu jis jau, tarkime, yra palikęs miesto teritoriją, tai tiems, kas gyvena neurbanizuotoje teritorijoje, rizika tampa tikrai labai didelė. Ką jūs patartumėte gyventojams?
– Tikrai nenorėčiau gąsdinti gyventojų, kad dabar kažkokiuose nuošalesniuose vienkiemiuose gyvenantys žmonės baimintųsi kelias naktis, kad pas juos ateis vienas ar kitas nusikaltėlis. Tačiau taip – pastebėjus asmenį savo gyvenamojoje aplinkoje ar neįprastoje vietoje, ar tamsiu paros metu bandantį sustabdyti transporto priemonę, turbūt reikėtų pasverti tas aplinkybes ir tiesiog vengti atsitiktinių kontaktų. Tokiu būdu būsime saugesni.
