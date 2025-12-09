Kviečia tarti paskutinį „sudie“ žiauriai nužudytoms merginoms

„Šį ketvirtadienį, gruodžio 11 dieną, praėjus lygiai savaitei po Lietuvą sukrėtusios tragedijos, 19 val. norinčius paskutinį kartą atsisveikinti su merginomis kviečiame paleisti rožinius balionus į dangų su palinkėjimais ar atsisveikinimo žinutėmis“, – skelbiama organizatorių žinutėje.
Gruodžio 9-ąją su Kaune nužudyta 24 metų mergina atsisveikinta Alytuje. Pagerbti merginos rinkosi ir ją asmeniškai nepažinoję žmonės. Merginos artimieji prašo aukoti pinigus labdarai.
Atsisveikinimas su antrąja nužudyta mergina iš Tauragės Žygaičiuose vyks gruodžio 11-ąją, ketvirtadienį.
LNK.LT primena, kad įtariamąjį dviejų merginų žudiką kauniečiai surado ir sulaikė patys. Prie paieškos prisijungė apie pusantro tūkstančio žmonių, o jų organizuota operacija truko mažiau nei keturias valandas. B. Mikutavičius jau yra pareigūnų rankose.
Dviejų merginų nužudymu įtariamą B. Mikutavičių Kauno teismas leido suimti trims mėnesiams. B. Mikutavičius savo kaltę pripažįsta iš dalies. Prokurorė sako, kad maksimalaus sulaikymo prašė todėl, kad įtariamasis gali bėgti, slėptis ir naikinti įkalčius. Ar B. Mikutavičius yra pakaltinamas, teisėjų teigimu, spręsti dar anksti.
