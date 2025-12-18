Prokuroras pasiūlė bausmę Aleksote su vairuotoju konfliktavusiam Andriui Kandeliui

Kaltintojas taip pat siūlo, kad teismas įpareigotų A. Kandelį dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.
Ši siūloma bausmė subendrinta su balandį kitoje baudžiamojoje byloje paskelbtu nuosprendžiu už smurtą jau nuteistam A. Kandeliui.
Šokėjas kaltę pripažino ir prašė perduoti jį laiduotojos gyvenimo draugės Donaldos Simonovienės atsakomybei, tačiau prokuroras su šiuo siūlymu nesutinka, nes A. Kandelis per trumpą laiką – maždaug per penkiolika dienų – įvykdė du smurtinius nusikaltimus.
„Labai prašyčiau atleisti mane nuo baudžiamosios bylos pagal laidavimą, neskirkit griežtos bausmės vardan vaikų“, – per posėdį ketvirtadienį prašė A. Kandelis. Jo advokatė sako, kad kaltę pripažinusiam klientui pakaktų skirti baudą.
44-ejų A. Kandelis Kauno apylinkės teisme Kaišiadoryse teisiamas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamosios bylos duomenimis, balandžio 30 dienos rytą vairuodamas automobilį BMW, įtariama, aplenkė kito eismo dalyvio transporto priemonę ir užblokavo jai kelią.
Įtariama, kad A. Kandelis, išlipęs iš savo automobilio, nukentėjusiojo atžvilgiu vartojo necenzūrinius žodžius, apgadino jo automobilio kėbulą – priekines dureles, šoninį veidrodėlį. Manoma, kad A. Kandelis vieną kartą ranka bandė suduoti nukentėjusiam vyrui į veido sritį, tačiau pastarasis smūgio išvengė.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Kauno apskrities policija anksčiau skelbė, kad balandžio 30 dieną apie 9.25 val. Kaune, Veiverių gatvėje, viešoje vietoje, tarp automobilio „Ford Transit“ vairuotojo (gim. 1967 m.) ir automobilio BMW vairuotojo (gim. 1981 m.) kilo žodinis konfliktas. BMW vairuotojas galimai apgadino mikroautobusą „Ford Transit“.
Nukentėjusiuoju byloje pripažintas mikroautobuso „Ford Transit“ vairuotojas šokėjui pateikė 5 tūkst. eurų ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo. Dar daugiau nei 1 tūkst. eurų ieškinį A. Kandeliui pateikė ir krovinių gabenimu užsiimanti Kauno bendrovė, kuriai priklauso minėtas „Ford Transit“.
A. Kandelis bendrovei žalą atlygino, dėl neturtinės žalos atlyginimo šalys dar tariasi.
Šokėjas dabar tikina, kad keis nederamą elgesį – savanoriauja ir lankosi pas specialistus, kad jie padėtų suvaldyti agresijos protrūkius.
ELTA primena, kad 2020 m. Vilniaus miesto apylinkės teismas A. Kandelį pripažino kaltu dėl išpuolio prieš savo buvusią kolegę.
Šokėjui buvo paskirtas laisvės apribojimas metams, nurodyta dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose bei 120 valandų nemokamai dirbti socialinių paslaugų įstaigose.
Bylos duomenimis, 2019 m. A. Kandelis šokių studijoje delnu sudavė merginai į veidą, sugriebė ją rankomis, laikė už kaklo ir smaugė, sakydamas, kad pasmaugs. Mergina išsilaisvino, tačiau netrukus užpuolikas vėl ją čiupo rankomis už kaklo, pastūmė į sieną, kelis kartus smogė rankomis per galvą ir ausį. Teisėja sakė, kad sužalojimai buvo užfiksuoti specialisto išvadoje.
Nukentėjusi moteris, šokių trenerė, pasakojo, kad A. Kandelis 4 mėnesius nenorėjo jai sumokėti už darbą.
Prieš dešimtmetį teismas nagrinėjo bylą, joje A. Kandelis buvo kaltinamas Vilniaus prekybos centre „Ozas“ esančioje parduotuvėje pavogęs drabužių – iš „Peek & Cloppenburg“ pavogti prekių ženklų „Hugo Boss“ ir „Pepe Jeans London“ drabužių už 323 eurus.
