Šarūnas Čėsna valdiškoms kelionėms naudojo savo įmonės automobilį, degalų korteles

Tai rodo antradienį byloje pagarsintas kaltinamasis aktas ir liudytojo parodymai.
Kaip rašė BNS, Š. Čėsna kaltinamas praėjusią kadenciją, 2019–2023 metais, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas suklastojęs 42 išlaidų ataskaitas ir taip apgaule įgijęs 4424 eurus.
Teisėsaugos duomenimis, didžiąją dalį dyzelino politikas apmokėjo bendrovei „Telesita“ išduotomis dviem kortelėmis. Pagal išlaidų ataskaitose pateiktus čekius, įprastai kaip tarybos narys Š. Čėsna dyzelinio pildavosi dukart per mėnesį.
„Kalbant apie liūto dalį kaltinime, tai yra juridinio asmens apmokėtos degalų išlaidos, pateikiamos savivaldybės administracijai, kuri kompensuoja Š. Čėsnai jau kaip fiziniam asmeniui tas išlaidas, kurių jis, mano giliu supratimu, nepatyrė“, – žurnalistams sakė valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras Valentinas Alekna.
Š. Čėsna valdo 50 proc. „Telesitos“ akcijų ir prieš 2023-iaisiais tapdamas Kaišiadorių meru vadovavo šiai įmonei.
„Tokia situacija, kuomet Š. Čėsna dirba juridiniame asmenyje, jo (juridinio asmens – BNS) vardu ir lėšomis apmoka už degalus, o po to tuos pačius čekius, kurie panaudoti juridinio asmens apskaitoje ir jo apmokėti, nuneša į savivaldybės administraciją ir gauna jau asmeninę kompensaciją, kuri kas mėnesį pervedama į jo kaip fizinio asmens sąskaitas“, – kalbėjo V. Alekna.
„Jis gal ir važinėjo su juridinio asmens automobiliais, gal ir važinėjo vykdydamas tarybos nario veiklą, bet išlaidų nepatyrė“, – konstatavo prokuroras.
Kaltinamajame akte taip pat užfiksuoti šeši atvejai, kai Š. Čėsna pylėsi benzino.
„Reikia atrodyti prieš rinkėjus gražiai“
Be to, tarp kompensuojamų įtrauktos tokios prekės kaip tamsaus atspalvio savaiminio įdegio priemonė „Fake Bake Flawless Darker“ su pirštine, apmokėta grynaisiais Š. Čėsnos sutuoktinės, automobilio šampūnas su nanodanga, „AdBlue“ skystis dyzelino emisijoms mažinti.
„Tai yra mano žmonos pirktas (produktas – BNS) ir tikrai įsivėlė klaida. Nors savaiminis įdegis irgi yra labai svarbu, reikia atrodyti prieš rinkėjus gražiai“, – žurnalistams komentavo Š. Čėsna.
Platesnį paaiškinimą dėl įmonės išteklių naudojimo tarybos nario reikmėms jis žadėjo pateikti teismui po liudytojų apklausų: „Kadangi atviras teismo posėdis, visus paaiškinimus teiksiu sekančiame teismo posėdyje, kai išklausysime visų liudytojų parodymus.“
Remiantis kaltinamuoju aktu, politikas degalus taip pat apmokėjo savo tėvui Vytautui Čėsnai, savivaldybės administracijos direktoriui Karoliui Petkevičiui, Ievai Semenkovienei, bent dviem neįvardytiems asmenims išduotomis mokėjimo kortelėmis.
Liudyti iškviestas Š. Čėsnos verslo partneris Vitalijus Semenokvas teisėjui negalėjo pasakyti, kodėl už Š. Čėsnos degalus apmokėta jo sutuoktinės kortele.
„Na, reikės paklausti grįžus. Visa laimė, kad už draugą. (...) Gal persimaišė su asmeniniais čekiais, nežinau, gal iš tikrųjų pylė Š. Čėsnai“, – sakė bendrovei „Telesita“ šiuo metu vadovaujantis V. Semenkovas.
Savo ruožtu Š. Čėsna žurnalistams aiškino, kad I. Semenkovienė yra ne svetima, o „iš artimos aplinkos“.
„Mes visi dirbame rinkimams, tai buvo rinkimų tiesioji, pažiūrėkite pagal datas“, – kalbėjo Kaišiadorių meras.
Tuo metu V. Semenkovas patvirtino su žmona „padėjęs, agitavęs“ už Š. Čėsną.
Prokuroras žurnalistams pripažino, kad kaltės įrodinėjimas artimųjų apmokėjimą rodančiais čekiais gali būti ir nesėkmingas, nes pagal „vis labiau aiškėjančią teismų praktiką, tokių asmenų kompensavimui pateikiami kvitai visaip gali būti laikomi“.
Jis greičiausiai turėjo omeny Marijampolės mero Povilo Isodos „čekiukų“ bylą, kurioje Kauno apygardos teismas politiką išteisino be kita ko konstatavęs, kad giminaičių ir kitų asmenų kortelėmis apmokėti degalai galėjo būti panaudoti tarybos nario veiklai.
Įmonės savininkas: automobiliai naudoti ir asmeninėms reikmėms
Kartu su Š. Čėsna bendrovę „Telesita“ lygiomis dalimis valdantis dabartinis jos direktorius V. Semenkovas nurodė, kad įmonė turėjo du automobilius, kuriais politikas galėjo naudotis ne tik verslo reikmėms.
„Klausė apklausos metu, ar mes turime transporto priemones, taip, mes turime, turėjome, pylėme į jas kurą, transporto priemonės buvo naudojamos asmeninėms ir įmonės reikmėms“, – tvirtino verslininkas.
„Iš principo visada turėjome dvi mašinas. (...) Viena buvo man skirta, kita buvo kaltinamajam skirta, bet nebuvo griežtas reglamentavimas, galėjome apsikeisti, dalytis. Visiems tikslams (buvo naudojamos – BNS), ne tik įmonės, – liudijo Š. Čėsnos verslo partneris. – Turėjome keturias korteles, su kiekviena galėjome apmokėti.“
Jo žiniomis, politikas inkriminuojamų nusikaltimų metu naudojo tik įmonės automobilį.
„Aš neturėjau tūkstančio tų mašinų, ji buvo viena“, – žurnalistams po posėdžio tvirtino ir Š. Čėsna.
„Telesitos“ vadovas neigė, kad politikas kokia nors forma į įmonę įnešė lėšas, anot prokuroro, panaudotas Š. Čėsnai atliekant tarybos nario veiklą, bet neigė ir įmonei dėl to padarytą žalą.
Tuo metu Š. Čėsna vylėsi, jog verslą su V. Semenkovu pavyks tęsti: „Labai rizikingas modelis, bet dešimt metų nesusipykome, tai, manau, kad vykęs.“
Kitame bylos posėdyje spalio 14-ąją teismas planuoja apklausti Kaišiadorių rajono savivaldybės buhalterę Marijoną Perednienę, ji antradienį negalėjo dalyvauti dėl ligos.
Š. Čėsna kaltinamas piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu. Specialiųjų tyrimų tarnybai vasarį pranešus apie politikui pateiktus įtarimus, jis sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje.
Politikas antradienį teisme toliau teigė nepripažįstantis kaltės ir ketinantis apsiginti. Š. Čėsna tvirtino norintis dirbti Kaišiadorims ir, nepaisant teismo proceso, sieksiantis antros kadencijos mero poste.
