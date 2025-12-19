„Čekiukų“ byloje iš Kęsto Komskio Pagėgių savivaldybei priteista 15 tūkst. eurų

Generalinė prokuratūra prašė iš buvusio tarybos nario Pagėgių savivaldybės administracijos naudai priteisti 16,4 tūkst. eurų nepagrįstai gautų lėšų, penktadienį pranešė Tauragės apylinkės teismas.
Prokuratūros teigimu, atsakovas kadencijos laikotarpiu nupirko daugiau nei 3,3 tūkst. litrų benzino, nors jo naudojamo automobilio degalų rūšis – dyzelinas. Pasitaikydavo atvejų, kai kuras būdavo pilamas 2–3 kartus per dieną arba įpilama skirtingų rūšių kuro vienu metu.
Nuo 2019 metų balandžio 22-osios iki 2022 metų rugpjūčio buvo panaudota apie 150 banko kortelių. Daugeliu atvejų už degalus atsiskaityta ne atsakovo, o kitiems asmenims priklausančiomis banko mokėjimo kortelėmis.
Pasak ieškovės, akivaizdu, kad atsakovas savo automobiliu negalėjo nuvažiuoti kiekvieną dieną po 98 kilometrus. Be to, atsakovui nepagrįstai išmokėta 2,2 tūkst. eurų už ryšio paslaugas ir kanceliarines prekes.
K. Komskis su ieškiniu ir prokuratūros paskaičiavimais nesutiko. Atsakovas teigė, kad naudojant tarybos nario veiklai skirtas lėšas, reikia kiek įmanoma jas taupyti. Todėl, anot jo, joks teisės aktas nedraudžia tarybos nariui pasinaudoti trečiojo asmens turima kortele ir gauti nuolaidą kurui.
Atsakovas taip pat aiškino, kad naudojosi ne tik savo, bet ir draugo automobiliu, o kai pats dalyvaudavo tarybos posėdžiuose, jam kurą užpildydavo padėjėjas. Dėl televizijos paketo „TV ir filmai“, už kurį buvo sumokėta 900 eurų, jis nurodė, kad įsigyjant telefono ryšio abonementą du mėnesius buvo teikiamos nemokamos televizijos programos, o vėliau jis nemokėjo nutraukti sutarties dėl televizijos paslaugų.
Tauragės apylinkės teismas, išanalizavęs rašytinius įrodymus bei šalių paaiškinimus, konstatavo, kad Generalinės prokuratūros ieškinys iš dalies pagrįstas. Vadovaujantis Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, atsakovas negalėjo gauti kompensacijos už įsigytus telefonus, kompiuterius, spausdintuvus, televizijos programų naudojimą.
Nors atsakovas teigė, kad nuolat vykdė tarybos nario funkcijas, aktyviai bendravo su rinkėjais, vyko į renginius ir susitikimus, domėjosi gerąja praktika kitose savivaldybėse, šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų jis nepateikė. K. Komskis taip pat neįrodė, kad būtų naudojęs kitus automobilius, kurių kuro rūšis – benzinas.
Be to, karantino laikotarpiu atsakovui buvo kompensuota 4,1 tūkst. eurų išlaidų kurui, nors tuo metu valstybės ir savivaldybių institucijos dirbo nuotoliniu būdu, buvo ribojami renginiai ir asmenų judėjimas.
Teismo posėdyje išsiskyrė atsakovo ir jo atstovo pozicijos dėl kuro pylimo aplinkybių tarybos posėdžių metu. Atsakovo atstovas teigė, kad kurą pylė kiti asmenys, o atsakovas jiems grąžindavo pinigus. Tuo tarpu atsakovas teigė, kad tai darė jo padėjėjai, kurie galėjo per klaidą pasiimti netinkamus mokėjimo kvitus, o jis pasirašydamas ir savivaldybės buhalterijai teikdamas avansines apyskaitas, jų netikrindavo. Teismo vertinimu, atsakovo elgesys – padėjėjų pateiktų kvitų ir avansinių apyskaitų netikrinimas bei jų teikimas savivaldybei – nedera su sąžiningumo ir atsakingumo principais.
Atsakovas taip pat turės atlyginti daugiau nei 350 eurų bylinėjimosi išlaidų valstybei.
K. Komskis 2003–2008 metais buvo Pagėgių meras, 2008–2016 metais Seimo narys, Seimo pirmininko pavaduotojas.
Naujausi komentarai