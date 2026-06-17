Psichotropines medžiagas „dropuose“ slėpusiam kauniečiui – kalėjimas

Teismas iš Audriaus Gudyno taip pat konfiskavo 5 tūkst. eurų, kurie buvo rasti ir paimti jo bute.
Šis birželio 12-osios teismo sprendimas per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Bylos duomenimis, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti psichotropines medžiagas, A. Gudynas savo gyvenamojoje vietoje neteisėtai laikė labai didelį kiekį 3-CMC, 4-CMC ir ketamino. Dalį šių medžiagų jis buvo supakavęs į atskirus paketėlius, skirtus tolesniam platinimui.
Tyrimo metu nustatyta, kad asmuo paketėlius automobiliu gabeno į Vilkaviškio miestą ir rajoną. Ten psichotropines medžiagas jis slėpė vadinamuosiuose „dropuose“ – skirtingose vietose įrengtose slėptuvėse, juos užkasdamas žemėje.
Pareigūnai skirtingose Vilkaviškio rajono vietose aptiko vyro įrengtas slėptuves. Jose buvo rasti ir paimti „dropai“ su psichotropinėmis medžiagomis. Nustatyta, kad dalį paketėlių A. Gudynas laikė prie savęs ir naudojamame automobilyje.
Atliekant kratą pas vyrą buvo rastas ir paimtas labai didelis kiekis psichotropinių medžiagų – daugiau kaip 380 gramų 3-CMC, 4-CMC ir ketamino.
Naujausi komentarai