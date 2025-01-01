 Savaitgalio išgertuvės baigėsi peilio dūriais

2025-12-15 09:20
BNS inf.

Jonavoje ir Prienų rajone peiliu sužaloti du žmonės, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.

Skelbiama, kad sekmadienio naktį Išlaužo miestelyje, name, vyriškis peiliu sužalojo neblaivų (1,93 prom.) vyrą, gimusį 1969 metais, kuris paguldytas į ligoninę.

1977-aisiais gimęs įtariamasis taip pat neblaivus (2,78 prom.) uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą.

Dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Tuo metu Jonavoje pirmadienį, 00.55 val., Lietavos gatvėje esančiame bute kilusio konflikto metu vyriškis peiliu sužalojo neblaivią (2,47 prom.) moterį, gimusią 1972 metais, kuri, suteikus pagalbą, gydoma ambulatoriškai.

1982 metais gimęs įtariamasis neblaivus (neblaivumą tikrintis atsisakė) uždarytas į areštinę.

Dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

