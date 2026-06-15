Savaitgalio linksmybes Kaune užgožė vaikų verksmas: jiems į pagalbą kviestos specialiosios tarnybos

Remiantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestine, birželio 13-ąją, 3.26 val., gautas moters pranešimas, kad, grįžusi iš darbo, ji negali patekti į savo namus Pašilės gatvėje. Viduje – nepilnamečiai vaikai. Vienas iš jų labai verkia.
Pranešimas baigtas tuo, kad atlikus su policijos pareigūnais žvalgybą, ugniagesių gelbėtojų pagalba buvo nereikalinga.
Tačiau jos prireikė antruoju atveju – 3.36 val. užregistravus panašų pranešimą apie moteris, negalinčias patekti į vieną Molėtų gatvės butą, kuriame verkia du vaikai. Išėmę laužtuvu šio buto plastikinį langą, ugniagesiai gelbėtojai įleido jo vidun policiją.
Pastarosios atstovė portalui kauno.diena.lt teigė, kad atvykus tąnakt jos kolegoms nurodytu Pašilės gatvės adresu, jų niekas nepasitiko. Nerasta jokių žmonių ir laiptinėje, kurioje buvo nurodytas butas. Nesigirdėjo joje ir jokių vaiko verksmų. O perskambinus pagalbą kvietusios moters telefonu, šis buvo išjungtas.
Po tokios atomazgos apsistota ties prielaida, kad kvietusioji pagalbą arba pateko į savo namus ir nebenori jokio tęsinio, kuriame dalyvautų specialiosios tarnybos, arba tokio įvykio iš viso nebuvo, t.y. pranešimas buvo melagingas. Nors po to, kas išsiaiškinta, atvykus į antrąjį panašų iškvietimą, kas gali paneigti, kad viena iš šio įvykio dalyvių dėl savo būklės jo metu galbūt pasakė ne įvykio, o savo gyvenamosios vietos adresą.
Pasak policijos atstovės, atvykus tąnakt jos kolegoms nurodytu Molėtų gatvės adresu, ten rastos trys neblaivios moterys – dvi iš jų – 20-metės, viena – 27-erių metų. Jos neslėpė, kad negali patekti pas savo vaikus, kuriuos paliko prižiūrėti vieno iš jų tėvui, grįžusios iš pokylio. Kiek laiko jame užtruko, neaišku.
Ugniagesiams gelbėtojams išėmus minėto buto langą, jame rastas ir akivaizdžiai neblaivus 22-ejų metų vyras, atsisakęs tikrintis blaivumą, ir dvi – dvejų bei ketverių metų mažylės. Laimė, joms jokios greitosios medikų, taip pat atskubėjusių į šio įvykio vietą, pagalbos neprireikė.
Tačiau mažylės tąnakt iš šių nesaugių namų buvo paimtos, į įvykio vietą iškvietus vaiko teisių apsaugos specialistus, kurie perdavė jas artimųjų globai.
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