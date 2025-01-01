Savanorių prospekte – „pasimetęs“ vairuotojas

Vaizdo įrašu pasidalinta feisbuko grupė „Reidas“.
Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip lapkričio 15 d. pavakarę „Volkswagen“ sankryžoje suka į kairę, tačiau čia jo laukia siurprizas – automobilio „Nissan Micra“ vairuotojas, važiuojantis prieš eismą.
Toliau matyti, kaip šis pasimetęs vairuotojas, įsijungęs avarinę šviesos signalizaciją, apsisuka.
Laimei, avarijos pavyko išvengti – automobiliai nesusidūrė.
Feisbuko grupės „Reidas“ vaizdo įrašas
Primename, kad transporto priemonių įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant KET reikalavimus ir taip sukeliant pavojingą situaciją (t. y. priverčiant kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų tam, kad būtų užtikrintas asmeninis ar kitų žmonių saugumas), vairuotojui gali užtraukti baudą nuo 170 iki 230 eurų bei nuo trijų mėnesių iki pusės metų palikti jį be vairuotojo pažymėjimo.
Jei transporto priemonę vairuotų asmuo, neturintis vairuotojo pažymėjimo, už pastarąjį pažeidimą jam grėstų bauda nuo 450–600 eurų.
