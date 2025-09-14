Šeštadienį greta A1 magistralės nuo kelio nulėkė automobilis: vairuotoja – stipriai apgirtusi

Feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“ buvo pranešta apie nuo kelio nulėkusį automobilį važiuojant link Giraitės, nuvažiavus nuo autostrados.
Nelaimė įvyko apie 17 val.
Paaiškėjo, kad avariją patyrusį automobilį „Toyota Yaris“ vairavo stipriai apgirtusi moteris, kuriai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,29 prom. Ji nesuvaldė automobilio.
Nukentėjusiųjų nėra.
Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ vaizdo įrašas.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai