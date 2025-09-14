 Šeštadienį greta A1 magistralės nuo kelio nulėkė automobilis: vairuotoja – stipriai apgirtusi

2025-09-14 11:57 diena.lt inf.

Šeštadienio vakarą greta magistralės A1nuo kelio nuvažiavo girtos moters vairuojamas automobilis.

Šeštadienį greta A1 magistralės nuo kelio nulėkė automobilis: vairuotoja – stipriai apgirtusi / Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

Feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“ buvo pranešta apie nuo kelio nulėkusį automobilį važiuojant link Giraitės, nuvažiavus nuo autostrados.

Nelaimė įvyko apie 17 val. 

Paaiškėjo, kad avariją patyrusį automobilį „Toyota Yaris“ vairavo stipriai apgirtusi moteris, kuriai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,29 prom. Ji nesuvaldė automobilio.

Nukentėjusiųjų nėra.

Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ vaizdo įrašas.

Šiame straipsnyje:
magistralė A1
autostrada
nulėkė automobilis
avarija LT
girta moteris

