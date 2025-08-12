Girta brandaus amžiaus moteriškė su „Lada“ rėžėsi į namo terasą

Pirmadienį daugelis Melnragės gyventojų dar miegojo, kai 6.20 val. Molo gatvėje į vieno namo terasą su trenksmu įlėkė apynaujis automobilis.
Nukentėjo ne tik Rusijoje prieš trejus metus pagamintas automobilis „Lada“, bet ir terasa. Ją teks tvarkyti, ir tai nemažai kainuos.
Avarijos vietoje policijos pareigūnai bandė bendrauti su „Lados“ savininke. 57 metų moteris buvo visiškai girta. Alkoholio matuoklis parodė 2,49 prom.
Kilus įtarimų, kad vairuotojas neblaivus, pareigūnai prašo pūsti į prietaisą du kartus ir fiksuoja tą rodmenį, kuris yra mažesnis.
Šios istorijos finalas – paprastas: automobilis nugabentas į policijos aikštelę, moteriai pavyko išvengti areštinės, jai leista vykti namo, bet įteiktame šaukime nurodytu laiku teks prisistatyti į komisariatą ir dalyvauti apklausoje.
„Lada“ bus konfiskuota, avarijos kaltininkei teks sumokėti baudą, moteris praras teisę vairuoti.
