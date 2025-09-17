Sesuo šaukiasi pagalbos: išvažiavęs iš namų Kaune be žinios dingo brolis Tautrimas

„Prašau visų pagalbos padėti surasti mano brolį Tautrimą Vaičekauską. Išvažiavo iš namų rugsėjo 15 d. Kaune savo automobiliu „Ford Mondeo“ (valstybinis numeris: MDS 479) juodos spalvos. Kas galite, prašau, pasidalinti šiomis nuotraukomis. Jei ką žinosite, susiekite mano telefonu: +370 683 49388 Ačiū. Labai lauksiu žinių“ – feisbuke rašė dingusiojo seserimi prisistatanti Ingrida.
Portalo kauno.diena.lt žurnalistams trečiadienį susisiekus su moterimi, ji teigė, kad 41-erių T. Vaičekauskas iš namų Kaune, Partizanų gatvėje, išvažiavo minėtu automobiliu ir dingo be žinios. Pasak Ingridos, brolis namie paliko visus savo daiktus.
Pašnekovė patikino, kad apie T. Vaičekausko dingimą yra informavusi Kauno apskrities policijos pareigūnus. Vyksta vyro paieška.
Gavę informaciją iš policijos pareigūnų, publikaciją papildysime.
Naujausi komentarai