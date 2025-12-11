 Šilainiuose – automobilio smūgis į medį

2025-12-11 14:46 diena.lt inf.

Šilainiuose ketvirtadienį automobilis atsitrenkė į pakelės medį. 

Nelaimė įvyko po pietų Žemaičių pl., prie pat sankryžos su Baltijos g., važiuojant apžvalgos aikštelės link. 

Nežinia, kodėl „Seat“ markės automobilis prarado kontrolę. Galbūt taip nutiko dėl netikėtos kliūties ar norint išvengti susidūrimo su kita transporto priemone. 

Laimei, pirminiais duomenimis, žmonės nenukentėjo. 

Pareigūnai informacijos apie įvykį kol kas pateikti negalėjo.

