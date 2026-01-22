Šiurpus radinys po buto grindimis: į svarbiausią klausimą atsakė ekspertai

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, šių metų sausio 10 dieną Kaune, Lakūnų plente, bute atliekant remonto darbus po medinėmis grindų lentomis buvo rasti galimai žmogaus kaulų fragmentai. Kaulų fragmentai buvo perduoti į Valstybinę teismo medicinos tarnybą ištyrimui bei mirties priežasties nustatymui.
Gautoje specialisto išvadoje konstatuojama, kad tyrimui pateikti kaulai ir jų fragmentai yra ne žmogaus, o mažiausiai dviejų šernų genties gyvūnų. Specialisto išvadoje pažymėta, kad kaulai sausoje aplinkoje skeletavosi daugiau nei 10 metų, ant jų nustatyti daugybiniai aštriu būdu padaryti pažeidimai (fragmentų atidalinimai ir pan.).
Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo gauta jokių duomenų, kad buvo padaryta nusikalstama veika. Todėl sausio 21 dieną prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.
