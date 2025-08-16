 Šiurpus radinys viename iš Kauno centre įsikūrusių viešbučių: pradėtas ikiteisminis tyrimas

2025-08-16 10:30 diena.lt inf.

Per patį Žolinės vidurdienį į vieną pačiame Kauno centre – Maironio gatvėje įsikūrusį viešbutį skubėjo miesto specialiosios tarnybos.

Žvakė
Žvakė / R. Medonio/ELTOS nuotr.

Maždaug 12 val. buvo pranešta apie viename iš šio viešbučio kambarių aptiktą negyvą vyrą.

Sprendžiant pagal laiką, kada apie tai buvo pranešta, tai galėjo būti viešbučio kambarinės radinys.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, velionis buvo gimęs 1982 m. ir turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę.

Jis buvo aptiktas sukniubęs ant kambario grindų.

Pirminės velionio apžiūros metu jokių į akis krentančių smurto žymių pareigūnai neužfiksavo.

Tačiau dar laukiama teismo medicinos ekspertų išvadų.

Tradiciškai tokiais atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, šis įvykis buvo vienintelis į tos paros Kauno apskrities policijos suvestines patekęs pranešimas apie rastą negyvą žmogų.

