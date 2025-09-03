Skandalas dėl šokiruojančio ginekologo elgesio: nukentėjusių nuo Abraičio daugėja

Prieš tai birželį vykusiame posėdyje bylos pradėti nagrinėti iš esmės nepavyko – buvo sprendžiami teisėjos nušalinimo, ieškinių prijungimo ir kiti klausimai. Tąkart bylos nagrinėjimas iš esmės buvo atidėtas rudeniui.
Teismo atstovė Inga Ramanauskaitė Eltą informavo, kad liepos 24 dieną teisėja priėmė nutartį civiliniu atsakovu į šią bylą įtraukti Valstybinę ligonių kasą. Pastaroji rugpjūčio 25 dieną pateikė atsiliepimą į ieškinį.
Be to, rugpjūtį į teismą kreipėsi dar viena nukentėjusioji, prašydama pripažinti ją civiline ieškove, ji pateikė ieškinį.
Iki tol pateiktų ieškinių sumos svyravo nuo 1 tūkst. iki 30 tūkst. eurų, bendra apytikslė ieškinių suma siekia apie 67 tūkst. eurų.
Birželį V. Abraitis žurnalistams komentarų neteikė, jis teigė, kad bylos nekomentuos ir į jokius klausimus neatsakinės.
Teismą pasiekusioje baudžiamojoje byloje V. Abraičiui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, neteisėto informacijos rinkimo apie privatų asmens gyvenimą.
Kaip skelbė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas dėl šių nusikalstamų veikų buvo pradėtas atliekant kitą, su įtariamu kyšininkavimu susijusį, ikiteisminį tyrimą ir jo metu gavus duomenų apie kaltinamojo mobiliajame telefone saugomus vaizdo įrašus.
Buvo nustatyta, kad nuo 2018 m. birželio iki 2023 m. birželio minėtomis aplinkybėmis buvo nufilmuota apie 20 šio gydytojo pacienčių. Duomenų apie vaizdo įrašų platinimą ikiteisminio tyrimo metu negauta.
Kaltinamasis laikinai nušalintas nuo pareigų, taip pat jam sustabdyta teisė užsiimti gydytojo akušerio-ginekologo veikla. Šiuos sprendimus patvirtino ir teismai, atmesdami kaltinamojo skundus. Prokuroro nutarimu, siekiant užtikrinti nukentėjusiosioms padarytos žalos atlyginimą, yra apribotos nuosavybės teisės į kaltinamojo turimą turtą.
Kaltinamajame akte nurodyta, kad gydytojas savo veiksmais pacientėms padarė didelę neturtinę žalą, taip pat buvo sumenkintas medicinos profesijos prestižas, gydymo įstaigų ir sveikatos apsaugos sistemos autoritetas.
Kaltinimų sulaukęs V. Abraitis anksčiau sakė, kad teisėsaugos pateikta informacija yra labai tendencinga ir manipuliatyvi, neatspindinti realybės.
Ikiteisminį tyrimą byloje, kurią jau nagrinės teismas, atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
Byla nagrinėjama uždaruose posėdžiuose.
